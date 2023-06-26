قنوات «دبي للإعلام» في عيد الأضحى برامج ثرية عنوانها المتعة ونبضها الفرح

المصدر: دبي ــ البيان

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برامج حافلة بالفائدة والمتعة والإثارة تواكب بها قنوات مؤسسة دبي للإعلام - دبي وسما دبي - أيام عيد الأضحى المبارك، لتقدم لمشاهديها في مختلف أصقاع الأرض باقة من الفقرات المميزة التي تضيء على طقوس وأجواء العيد في دبي والإمارات.

وقالت سارة الجرمن، مديرة إدارة القنوات العامة في «مؤسسة دبي للإعلام»، إن إدارة المؤسسة تلتزم بعرض كل البرامج الخاصة بعيد الأضحى المبارك بروح أقرب للمجتمعات العربية والإسلامية، مع ربطها بمفاهيم أصيلة كـ«العيدية» وغيرها من الطقوس الاجتماعية الأخرى. ومن جهة أخرى إمتاع المشاهدين بباقة من البرامج التفاعلية والفنية التي ترافق أجواء العيد، وذلك تحقيقاً لمساعي مؤسسة دبي للإعلام لمواكبة كل المناسبات، وإرضاءً الجمهور بمختلف فئاته.

وفي السياق، يسلط برنامج «عساكم من عواده»، من تقديم أثير بن شكر ومحمد التميمي، الذي يبث على قنوات مؤسسة دبي للإعلام - دبي وسما دبي - الضوء على أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفرحة الأهالي في هذا اليوم السعيد، ويبرز البرنامج الهوية الوطنية الإماراتية، من خلال عرض الطقوس والعادات والتقاليد المرتبطة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات المجتمعية المهمة في حوارات ثرية وهادفة.

ضيوف

يأتي البرنامج على مدار ساعة ونصف الساعة، من تقديم محمد التميمي، وديالا علي، ليصحبا المشاهد في حوارات عفوية مع طيف من الضيوف الذين يحلون على البرنامج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، منهم ممثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونظراؤه في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. كما يتخلل البرنامج فقرة مع موفد مؤسسة دبي للإعلام إلى المشاعر المقدسة - إبراهيم الماس.

معايدة

واستكمالاً لفرحة العيد، وإضافة نوع خاص من «العيدية»، فإن الجمهور على موعد مع فخر دولة الإمارات، رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الذي سيطل عليهم في هذه المناسبة عبر رسالة مسجلة من محطة الفضاء الدولية. إلى جانب حديث آخر مسجل من وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

باقة تقارير

يتضمن البرنامج باقة من الفقرات المتنوعة وتقارير تتناسب مع كل فئات المجتمع لإبراز فرحة العيد، ومنها: تقرير مع العمال وبالتنسيق مع «جائزة تقدير» لتهنئة أهاليهم بقدوم العيد، وتقرير عن مقصب دبي، وتقرير حول كيفية رصد ومعرفة بيوت الحجاج في دولة الإمارات والدول العربية. ويجمع البرنامج الترفيهي «عيديتي مع عبدالله إسماعيل»، الذي يبث على مدار نصف ساعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على قناة (دبي وسما دبي) بين المذيع عبدالله إسماعيل والأطفال في حوار ممتع وشائق بنكهة كوميدية لا تخلو من الطرافة، يحلق بالمشاهدين إلى عالم مليء بالبهجة والسعادة، ويعزز البرنامج عبر مجموعة من الأسئلة ارتباط الصغار بالعادات الموروثة، ويثري معارفهم بما يتعلق بالعيد من عادات ومواقف عائلية، ويسلط الضوء على آمالهم وطموحاتهم اليومية.

محطات

وفي أجواء احتفالية تزدان بالترفيه والفن، وعلى مدار ساعة كاملة، يستضيف برنامج «سهرة سما» على قناة (دبي وسما دبي) تقديم المذيعة مريم الشيباني، نخبة من المطربين الإماراتيين للإضاءة على محطات مهمة في مسيرتهم الغنائية. ويروي ضيفا البرنامج بحلقاته الثلاث، الوسمي وجاسم محمد، إنجازاتهما وتجاربهما الفنية للمشاهدين في حوار فني لا يخلو من الإمتاع والنغم، يرضي ذائقة الجمهور المتعطش لمعرفة آخر أخبارهما الفنية، وجديدهما على الساحة.