«سلام».. لوحات نابضة بقيم الخير والمحبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يمثل السلام والمحبة، ثيمين رئيسيين تدور في فلكيهما، باقة الأعمال الفنية التي يحتضنها غاليري «آرت بوث» في أبوظبي، في معرضه الجماعي «سلام»، الذي يضم إبداعات الفنانة الإماراتية عفراء السويدي والفنانين اللبنانيين لانا خياط ووليد المصري، حيث تركز الأعمال المعروضة بشدة على أهمية السلام والوئام بين الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

وقال مؤسس ومدير «آرت بووث»، روجر الخوري: إن هذا المعرض هو بمثابة تحية خاصة إلى جميع عشاق الفن. ويتضمن مجموعة متنوعة تنقل الزوار إلى عالم جديد حيث تلتقي التكنولوجيا بالفن والإبداع. ويستمر المعرض، المقام في فندق سنترو روتانا في أبوظبي، حتى 10 يوليو 2023.