«ارتدادات».. قراءات لمتغيرات سياسية

المصدر: دبي-البيان

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يرصد كتاب «ارتدادات الثورة الثالثة»، للكاتب والأكاديمي اللبناني د. منير فياض، والصادر أخيراً عن دار ميتافيرس برس للنشر والطباعة والتوزيع في الإمارات، لمحات من تاريخ العالم الحديث والمعاصر، الذي يعج بالكثير من الثورات والانقلابات العسكرية، والحركات السياسية العنيفة، إذ انتهى معظمها إلى تغييرات سياسية محدودة على صعيد وطني أو إقليمي، أو أفضت بحدها الأقصى إلى بعض التغييرات في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي حدثت بها تلك الانقلابات، أو أنتجت قيام حكومات معينة.

ويبين فياض في كتابه، أن التاريخ الحديث أيضاً شهد ثلاث ثورات كبيرة، كانت مختلفة تماماً عن غيرها، لناحية أهميتها وتأثيرها وامتداداتها عالمياً، من جهة أخرى، كـ «الثورة الفرنسية عام 1789»، و«الثورة البولشوفية عام 1917».

آثار

ويتحدث المؤلف عن آثار تلك الثورات في المجتمعات العربية والإسلامية، مفصلاً الكثير من الجوانب المستقبلية والاحتمالات.

وقد صممت الفنانة لينا رضا برسم لوحة الغلاف، فيما صمم الغلاف المهندس خلدون فياض. جدير بالذكر، أن د.منير فياض، صحافي وأستاذ جامعي. حائز على شهادتي: الدكتوراه في العلوم السياسية، والماجستير في الصحافة الدولية. يدرّس،حالياً، مواد الإعلام في عدة جامعات في الإمارات.