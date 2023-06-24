رئيس مالطا وقرينته يزوران مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا وقرينته السيدة الأولى لجمهورية مالطا والوفد المرافق لهما، حيث اطلعوا على خدمات المكتبة ومرافقها وأحدث التقنيات المستخدمة بين أروقتها.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات وأهمية ودور الارتقاء بالمشهد المعرفي والثقافي في تقدم المجتمعات على المستويات كافة، ودور المكتبات في تعزيز المشهد المعرفي والثقافي والإسهام في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة تنعم بالتعايش والتفاهم بين الأفراد والثقافات المختلفة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما بحث الطرفان سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات الثقافية بين البلدين.

وتعرف الوفد، في الزيارة، إلى الكنوز المعرفية في مكتبة الإمارات ضمن مكتبة محمد بن راشد، التي تسلط الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة الإماراتية، وشاهدوا مجموعتها المتميزة والمكونة من أكثر من 15000 عنوان.

كما زار رئيس مالطا وقرينته، برفقة أعضاء الوفد، مكتبة الأعمال التي تضم قرابة 25000 عنوان عن إدارة الأعمال والمصادر الإلكترونية مثل قواعد البيانات وغيرها وأكملوا جولتهم في المكتبة إلى معرض الذخائر بالطابق السابع، حيث استمعوا إلى شرح متميز عن أبرز المقتنيات والقطع النادرة، التي من بينها مجموعة رائعة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر.

وفي ختام الزيارة أشاد الرئيس الزائر وقرينته، بمكتبة محمد بن راشد وتصميمها ورسالتها وأهدافها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي، ثم التقطا وأعضاء الوفد والحضور، صوراً تذكارية بين أرفف الكتب في الطابق الأرضي. وفي ختام الجولة، أهدى الرئيس جورج فيلا، مكتبة محمد بن راشد، نسخة متميزة من القرآن الكريم، مشيداً بدورها نموذجاً متفرداً للمعرفة يعكس رؤية والتزام دولة الإمارات تطوير المشهد الثقافي على صعيد المنطقة والعالم العربي.