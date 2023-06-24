دبي واحة الروائع الفنية والمقتنيات الفاخرة

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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بعد أن أضحت مدينة دبي مقصداً جذاباً لأصحاب الثروات، بفضل ما توفره من مقومات الرفاهية، تحولت بموازاة ذلك إلى سوق مهم لهواة جمع المقتنيات والمجوهرات الفاخرة، وتلك المودعة لدى متخصصين لبيعها، حيث سجلت إحدى أكبر دور مزادات السلع الفاخرة التي افتتحت مكتباً لها في دبي نمواً كبيراً في أعمالها، مع تزايد مستمر في عدد المشاركين من الشرق الأوسط في مبيعاتها.

وقالت مديرة وأخصائية المجوهرات في «سوذبيز مينا»، صوفي ستيفنز، لمجلة «سوليتير إنترناشونال» الهندية، إن دار «سوذبيز دبي» منذ افتتاحها عام 2017، باشرت على الفور بعرض أبرز ما لديها من المزادات الدولية في أقسام الفنون الجميلة والسلع الفاخرة.

وفي مجال المجوهرات، على وجه التحديد، عرضت في السنة الأولى ألماستي «أبولو الزرقاء» بزنة 14.54 قيراطاً و«أرتميس الوردية» بزنة 16 قيراطاً، واللتين بيعتا مع زوج من الأقراط بمبلغ 57 مليون دولار في جنيف.

كما عرضت «سوذبيز دبي» في العام نفسه نجمة تشاو تاي فوك بزنة 59.60 قيراطاً من الألماس الوردي، والتي بيعت لاحقاً مقابل 71.2 مليون دولار في هونغ كونغ، مما جعلها أغلى ماسة أو جوهرة بيعت في مزاد حتى يومنا هذا.

معارض منتظمة

وأضافت ستيفنز أن دار المزادات لا تزال تقيم بانتظام معارض لأبرز ما يعرض عالمياً، حيث عرضت مؤخراً ألماسة «الوردي الخالص» وحجر الياقوت «استريلا دي فورا».

والذي بيع كل منهما مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك هذا الشهر، مشيرة إلى أن الدار تقدم أيضاً روزنامة تعليمية منتظمة مثل دروس عن الأحجار الكريمة ومحاضرات وتوقيع كتب، بالإضافة إلى معارض بيع خاصة للزبائن الذين يفضلون الشراء على الفور.

وأفادت ستيفنز بأنه لطالما حظي الشرق الأوسط بجاذبية سوقية، وفي الأشهر الستة الماضية وحدها تم إرسال أكثر من 350 مليون دولار من الممتلكات الفاخرة (المقتنيات) إلى الشرق الأوسط للعرض والبيع. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى العدد المتزايد باستمرار من المشاركين من الشرق الأوسط في مبيعات الدور العالمية الفاخرة.

ولفتت إلى أنه على مدى السنوات الماضية من 2018 إلى 2022 شاهدت الدار تضاعف عدد المشاركين في مزاداتها من الشرق الأوسط بأكثر من الضعف (125%) كما تضاعف في الفترة نفسها عدد المشترين لأول مرة أربع مرات تقريباً بزيادة نسبتها 273%.

وفي الشرق الأوسط، شهدت الدار زيادة بنسبة 57% في عدد المشترين في مبيعاتها الفاخرة عام 2022 مقارنة بعام 2021 مع زيادة إجمالي إنفاق في سوذبيز نسبتها 86%. وعند مقارنة تلك الأرقام بآسيا، قالت ستيفنز، إن الدار شهدت في آسيا زيادة نسبتها 73% في عدد المشترين مع نمو إجمالي إنفاق 60%، ما يدل على القوة الشرائية الكبيرة للشرق الأوسط فيما يتعلق بالأسواق الرئيسية الأخرى، مثل آسيا.

وعند النظر إلى سوق المجوهرات تحديداً في الشرق الأوسط، رأت ستيفنز وجود فرصتين رئيسيتين؛ الأولى هي القدرة الهائلة على الجمع والشراء، كما أظهرت أرقام مزاداتها الأخيرة، والأخرى هي العدد المتزايد من العملاء الذين يرسلون مجوهراتهم إلى سوذبيز لبيعها في مزاداتها الدولية.

سوق الشباب

وأكدت ستيفنز أن الشباب سوق مهم جداً بالنسبة إلى دار سوذبيز، وفي مارس 2023، أطلقت الدار أول سلسلة مجوهرات حديثة ومعاصرة في دبي، تعرض أحدث الإبداعات من بعض المصممين الناشئين، في مبادرة عالمية تم اختيار دبي موقعاً لإطلاقها نظراً لسمعتها الشهيرة التي تتطلع إلى المستقبل وتوقها للجديد.

ولفتت إلى أن المشترين في الشرق الأوسط يميلون إلى محاكاة عمر المشترين الآسيويين، من خلال كونهم في الأغلب من فئة 40 عاماً أو أقل، ويشملون وافدين من جميع أنحاء العالم.

أغلى ياقوتة حمراء

وباعت شركة «فيورا جيمس»، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، أغلى ياقوتة حمراء في العالم، التي تحمل اسم «ذي أستريلا دي فيورا»، مقابل 127.8 مليون درهم «34.8 مليون دولار». وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد بيعت «ذي أستريلا دي فيورا» في مزاد بنيويورك أقامته شركة «سوذبيز» العالمية الشهيرة للمزادات.

وكانت «فيورا جيمس» قد عثرت على الياقوتة منذ أقل من عام، وتحديداً في يوليو الماضي، في أحد المناجم التابعة لها في موزمبيق، وكان وزنها الأصلي آنذاك 101 قيراط، إلا أنه قد جرى تخفيض وزنها إلى 55.2 قيراطاً لغرض التسهيل اللوجيستي لعملية البيع في المزاد.

الجدير بالذكر أن الياقوتة «ذي أستريلا دي فيورا» كانت قد عُرضت على نحو مكثف في جولة عالمية تضمنت عدة مدن، ومن ضمنها دبي.

وأعلنت دار «سوذبيز» أن ماسة وردية «من بين الماسات النادرة جداً» تُطرح في مزاد بنيويورك نوفمبر المقبل بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار. وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي يزن 10.57 قراريط واستُخرج عام 2019 من منجم في بوتسوانا وكان وزنه الإجمالي حينها يبلغ 23.78 قيراطاً، في الثامن من يونيو في نيويورك.

وبينت «سوذبيز» أنّ المزاد على هذه الماسة المُسماة «إتيرنل بينك» والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، سيقام خلال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.