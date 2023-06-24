المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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لطالما سعينا للنظرة الكاملة في كل عمل وإنجاز، وكم وصلنا لكن وصلنا (إلا) وتبقى (إلا) ملازمة لنا للسعي أكثر نحو الكمال؛ كتاب «كوني سعيدة دون أن تبلغي الكمال» يقف عند هذه القضية الشائكة «هوس الكمال»، فينظر إلى أسبابها وعواملها التاريخية التي أثرت على النساء بدراسة ميدانية جادة سواء من مرتادي عيادة الطب النفسي أم المجتمع بوجه عام؛ ليحلحل عقدها ويوصلك للسعادة أكثر في بر الأمان.

بعد شكر وتقدير يبدأ الكتاب بالتمهيد «هوس الكمال» تحكي فيه الطبيبة النفسية عن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها معظم النساء على الأغلب لتختم التمهيد بـ«اختبار: إلى أي درجة تنشدين الكمال؟»، ثم تبدأ بالفصل الأول «كوني سعيدة»، تبدأ فيه امرأة بسرد قصتها تحت عنوان «دون أن تبلغي الكمال» لتعقب الكاتبة على قصتها، ثم يأتي البعد التاريخي بعدها الذي أوصل النساء لهوس الكمال وتأثير الإعلام في ذلك، حتى تختم الفصل بالمقارنة بين المرأة في الماضي والآن؛ ليأتي التساؤل «لماذا لا أستطيع فعل كل شيء على نحو صحيح؟»، في الفصل الثاني تناقش فيه بعمق أكثر «هوس الكمال» من الناحية العلمية والنظرية.

تلتفت إلى التفكير في الفصل الثالث بالتساؤل «في ماذا كنت أفكر؟» لتوصي بالانضباط الانفعالي؛ فما تفكرين به يؤثر على مشاعرك وحالتك النفسية فـ«أعيدي تدريب عقلك» وتوجهك بخطوات عملية تساعدك في توجيه استجابتك الانفعالية، وتوجهك أكثر بـ «ترويض الوحش» الذي قد يلتهمك في داخلك بخطوات عملية تساعدك؛ فـ «احتفي بجمالك، لا بعيوبك»؛ ليأتي فاصل «سألنا النساء» بسؤال عن علاقة هوس الكمال والجسد فتختم بتوصيات، ثم يأتي فصل «اعقدي سلاماً مع كرات الغبار»، وبعد فاصل «سألنا النساء» بعلاقة هوس الكمال بالمنزل يأتي الفصل السابع «جِدي السعادة في العمل»، يتبعه فاصل «سألنا النساء» بعلاقة هوس الكمال بالعمل.

بعد الفصل الثامن يأتي فاصِلان «سألنا النساء»؛ لتقف بعدها عند «الوصايا العشر لمتلمسي الإحسان»، يليه «المعتقدات القبلية غير المختبرة تجاه الأسرة»؛ فـ «استمتعي بالتنشئة غير المثالية لأطفالك»، يليه فاصل «سألنا النساء» بعلاقة الأمهات بأطفالهن، ثم يأتي الفصل العاشر «توقفي عن تعذيب نفسك بسبب اتخاذ القرارات»، لتختم بفاصل «سألنا النساء» قبل «الخاتمة المضي قُدُماً».

كتاب يعالج مشكلة عميقة تكاد كل أنثى تعاني منها بطريقة علمية منهجية قريبة ميدانية بمشاركة قصص وتجارب وخبرات والعناية بتحليلها وتوجيهها بجانب تفاعلي مع القارئ والمتلقي.