«كرنفال العيد» في «مركز دبي المالي» قصص مطرّزة بالجمال والفرح

المصدر: دبي - البيان

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يوفر مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، كلّ ما يحتاجه أفراد الجمهور لعيش أجواء العيد كما لم يختبروه من قبل. إذ يوفر كرنفال عيد الأضحى في الوجهة الحيوية قضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء؛ في «جيت أفينيو»، خلال عطلة العيد الممتدة بين 28 يونيو الجاري ولغاية 2 يوليو المقبل، مع باقة من الكثير من التجارب المجانية الممتعة.

ومن خلال زيارة المنطقة D الكائنة في «جيت أفينيو»؛ يُمكن للزوار اختبار مهاراتهم عبر تجربة تشكيلة متنوعة من تحديات «جيم نيشن» (Game Nation) التي تناسب الأطفال والكبار، ويشمل ذلك لعبة صيد الضفادع ومعركة الحلقات و«دنك ماستر» وغيرها الكثير.

ويضم كرنفال عيد الأضحى أيضاً، ألعاب الأحصنة الدوارة، وعروض السيرك، وعروض الترفيه الجوالة، وفرص لقاء والتقاط الصور مع شخصيات الكرنفال، وكل ذلك وسط أجواء حافلة بالترفيه والتسلية والمرح.

وسيتسنى للزوار التواقين لقضاء عطلة العيد في أجمل الوجهات السياحية العالمية، التوجه لاستشارة فريق موقع السفر الإلكتروني (مسافر. كوم) Musafir.com في الطابق الأرضي من مبنى البوابة لاكتشاف المزيد من الوجهات وعروض العيد التي تمكن من الاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية، بدءاً من حجز الرحلات الجوية إلى اختيار الفنادق الممتازة.

والتنقل من وإلى المطارات وتسهيل الحصول على التأشيرات، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الدفع المرن من خلال خطط السداد. ولتفادي الوقوف في طوابير الانتظار أمام مكاتب التسجيل في المطارات، ويمكن للمسافرين زيارة مكتب إنجاز إجراءات السفر ومتجر السفر التابعين لشركة «طيران الإمارات» في مبنى «أي سي دي بروكفيلد بليس».

ويتيح المركز ارتياد المطعم الأحدث في «لو بيتيت آني» (La Petite Ani) لتناول أشهى المأكولات. كما يوفر مطعم «وايز غايز» (Wise Guys)، مجموعة متنوعة من الشطائر اللذيذة المحضرة بأسلوب مستوحى من مدينة نيويورك. وأطلق مطعم «أفلي باي تاشاس» (Avli by Tashas)، الواقع في قرية البوابة - المبنى 9 تجربة جديدة لغداء تركز على النظام الغذائي المتوسطي.

تجارب بانورامية

تصاحب فعاليات الكرنفال، عروض وتجارب فريدة في إطار حملة (Surprisingly DIFC) لاستكشاف روائع مركز دبي العالمي الذي لا يكتفي باستقطابه للشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية فحسب، بل يمثل أيضاً وجهة حضرية نابضة تنسجم كُلياً مع رؤية دبي الفنية والثقافية والاجتماعية على مدار العام عبر توفير الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المتنوعة وتعزيز مفهوم الأجواء العائلية، بدءاً من المقاهي المحلية، وصولاً إلى المطاعم الحائزة نجمة «ميشلان» والمتاجر والعلامات التي تلبي أذواق الجميع.