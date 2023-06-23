المورد الثقافي يطرح «أصوات جديدة في السياسات الثقافيّة في المنطقة العربية»

المصدر: بيروت ـ البيان

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أطلق «المورد الثقافي»، إصداراً جديداً، بعنوان «أصوات جديدة في السياسات الثقافيّة»، يضمّ 10 مقالات لمواضيع تتعلّق بالسياسات الثقافيّة في المنطقة العربية بين عامي 2019 و2022.

وكتب المقالات 5 باحثين من مصر ولبنان وفلسطين والجزائر وليبيا، وقد أشرفت عليها حبيبة العلوي الدكتورة والباحثة والمحاضرة في جامعة الجزائر الثانية، ذلك من خلال «ورشة مفتوحة» تعتمد مساراً تعلّمياً بين النظراء وتطوير جماعيّ للمضامين والطروحات.

ورشة مفتوحة



يقسم المنشور إلى أربعة محاور: الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي، أسئلة في التمويل الثقافي، التشريعات الثقافية ومحاولات التغيير، إضافة إلى محور حول جائحة كورونا وتجربة الرقمنة.



ويستند المنشور بشكل أساسي على أولويّات العمل على السياسات الثقافيّة العربيّة التي نوقِشت خلال ورشة السياسات الثقافية التي نظّمها المورد الثقافي في تونس في 2020.



وأدارت الباحثة الرئيسية حبيبة العلوي بالتنسيق مع فريق المورد الثقافي، «ورشة مفتوحة» امتدّت على مدار سنتين، حيث تمّ العمل مع 5 باحثين شاركوا في الورشة، إضافة إلى باحث متخرّج من برنامج ماجستير السياسات الثقافية والإدارة الثقافية لكتابة مقالات متخصّصة في المحاور المتّفق عليها بمساعدة من مجموعة من المستشارين والخبراء في السياسات الثقافية الذين تعاونوا في قراءة وتقييم مجمل المقالات.



اعتُمِد في التقرير مقاربة تشاركيّة بين الباحثين الشباب والخبراء في المجال، من أجل تعزيز التبادل والتعلّم بين النظراء والتعلّم من خلال التجربة والتمرين.



ويضم التقرير مقدّمة حول آلية العمل المعتمدة ومسار العمل ومضمون المقالات، إضافة إلى سيَر الباحثين وسيرة الباحثة الرئيسية. كما يضم إهداءً إلى روح الشيخ الحسن البمباري (موريتانيا) الذي كان من مجموعة المشاركين في الورشة ومجموعة الباحثين الشباب، وقد توفي خلال العمل على مسودة مقاله قبل إتمامه.



وتطرح المقالات العشرة مواضيع وعناوين مختلفة هي:

1. النفوذ السلفي في المجتمع والدوائر الرسمية والتهديد الذي يطال المجتمع المدني الداعم للتنوّع الثقافي في ليبيا (2019 - 2021) - حسام الثّني.

2. بلدة القدس القديمة: موروثٌ ثقافي ـ فراس فرّاح (فلسطين).

3. الأسود وألوان التنوّع الثقافي في المنطقة المغاربية ـ مريم مهاجي (الجزائر / فرنسا / السعودية).

4. في إشكالات تمويل قطاع الثقافة في ليبيا (2019 - 2021) - حسام الثّني.



5. المتاحف اللبنانية في الأزمات وسبل التمويل - نيللي عبّود (لبنان)

6. التمويل الثقافي في الإمارات وقطر والسعودية: توظيف الثقافة لصالح الرؤى التنموية والسياسة الناعمة - مريم مهاجي (الجزائر / فرنسا / السعودية)

7. حرية الإبداع في التشريع المصري (2018 ـ 2021) - أميرة السباعي (مصر)

8. السينما الجزائرية بين النص القانوني والتطبيق.. التقنيون أبرز الضحايا - مريم مهاجي (الجزائر / فرنسا / السعودية)

9. تطوّر صناعة الرسوم المتحرّكة في المنطقة العربية: الجزائر والسعوديّة مثالاً - مريم مهاجي (الجزائر / فرنسا / السعودية)

10. «قصصكم من البيت للبيت» تنقل المسرح الارتجالي إلى الفضاء الرقمي - نيللي عبّود (لبنان)

حرية اختيار



وقالت د. حبيبة العلوي إنه «أتيح للباحثين هامش من الحريّة في اختيار شكل المقال الذي يقترحونه لكلّ محور، فتراوحت المقالات بين دراسات حالة ومقالات اعتمدت مقاربات استقصائيّة، كما حرصنا على إظهار شخصيّة الباحث بصيغة مدعّمة بطرح موضوعي».

وثيقة بحثية



وأفادت أنّ «القصد الأوّل من هذا المشروع هو إبراز رؤى الأجيال الجديدة من الباحثين والمشتغلين في هذا المجال، حول واقع القطاع الثقافي في المنطقة العربيّة وأهم الإشكالات التي يطرحها في الفترة التي غطّاه (2019 - 2021)، بحيث يكون نتاج هذا العمل الذي يجمع بين خبرات راسخة وأصوات واعدة، وثيقة بحثيّة يمكن أن تستند إليها الأطراف الحكوميّة أو المدنيّة في إطلاق مشاريع أو تشريعات».



وأضافت: «ولِمَ لا، سياسات ثقافيّة تعالج الثغرات المرصودة وتلبّي الحاجات المسجّلة، وهذا هو طموح هذا العمل الذي اعتمد على رصد ميداني مقارب للوضع الثقافي بالمنطقة ساءل فيه الأرقام والإحصاءات المتاحة، والفاعلين الميدانيين الذين تفضّلوا مشكورين بالتعاون مع الباحثين بإبداء آرائهم أو ملاحظاتهم أو شهاداتهم، كما لم يغفل الرجوع إلى الأطراف الرسميّة التي أبدى القليل منها تعاوناً مع تساؤلات الباحثين».