«قيّظ في الفجيرة» 26 يونيو.. «وناسة واستدامة»

المصدر: الفجيرة - وام

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أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أن الدورة السابعة من مهرجان «قيّظ في الفجيرة» ستقام خلال الفترة من 26 يونيو الجاري وحتى 28 يوليو المقبل تحت شعار «قيظنا وناسة واستدامة».



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية، أمس الخميس، بمقر دار راشد للنشر بالفجيرة للإعلان عن محتوى المهرجان بنسخته السابعة، بحضور ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفاخرة بن داغر البلوشي نائب رئيس الجمعية، وهدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، والشركاء الاستراتيجيين.



وخلال المؤتمر الصحافي، قالت فاخرة بن داغر البلوشي رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان: «يتضمن المهرجان الذي تعم فعالياته مختلف مناطق إمارة الفجيرة، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والرياضية والبيئية والتراثية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة للتعريف بأصالة مجتمع دولة الإمارات وتميز هويته وثراء قيمه».



وأضافت: «يهدف المهرجان إلى مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل وتطوير قدرات أبناء المجتمع في التعلم والتدريب وجعلهم أكثر فاعلية وارتباطاً بالبيئة المحيطة من خلال استثمار الموارد المتاحة وإدارة الذات والاستفادة من أوقات الفراغ بإيجابية»، مؤكدة حرص الجمعية على استمرار الإنجاز والعطاء في حقول الثقافة والمعرفة والمجتمع، والبقاء على تواصل مع المجتمع الإبداعي للوصول بخدماتها المتنوعة إلى أبناء الدولة والمقيمين كافة.



وأكد الدكتور حمد البقيشي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، على اكتمال التجهيزات والترتيبات كافة لانطلاقة فعاليات «قيّظ في الفجيرة»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة من أجل تنظيم أنشطة تفاعلية تلامس نمط حياة فئات المجتمع كافة، ومثمناً تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في تنظيم وإنجاح البرنامج الصيفي.