احتفاءً بنجاحات «دبي للمأكولات».. تعاون مثمر بين حائزين على جوائز عالمية شاركوا فيه

المصدر: دبي - البيان

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شهدت النسخة العاشرة لمهرجان دبي للمأكولات، الذي أقيم خلال الفترة من 21 أبريل حتى 7 مايو 2023 مشاركة الطاهيين العالميين الشيف ألفين ليونغ الملقب بـ «The Demon Chef»، والشيف محمد أورفه لي في مطعم «أورفه لي بروز»، الحائز على جائزة أفضل مطعم ضمن جوائز «أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وكذلك المركز الـ 46 ضمن «أفضل 50 مطعماً في العالم» لعام 2023، حيث حرصا على تقديم مجموعة من الأطباق الشهية المستوحاة من المطبخ الآسيوي والشرق أوسطي الأصيل بالاعتماد على مكونات فريدة، وذلك عبر تعاونهما سوياً في مطعم «ديمون داك» بفندق «سيزرز بالاس بلوواترز» في دبي.



ونجح الطاهيان الحائزان على جوائز عالمية في إعداد أطباق حصرية تحتفي بالمأكولات التراثية في آسيا والشرق الأوسط بالاعتماد على خبراتهما في مجال الطهي، وباستخدام مجموعة من المكونات الآسيوية الفريدة مثل حليب جوز الهند، وصلصة هويسين، وفلفل السيتشوان والليتشي، إلى جانب بعض المكونات الرئيسية المستخدمة بكثرة في المطبخ الشرق أوسطي مثل الزبادي، والبهارات، والرمان، والخيار واللفت المخلل.



ويعد «ألفين ليونج» شخصية تلفزيونية عالمية مشهورة وأحد أشهر الطهاة في آسيا، ويمتاز بإضفاء لمسة إبداعية ومبتكرة تماماً على الأطباق الكلاسيكية الصينية والآسيوية المحبوبة، بالإضافة إلى قائمة خاصة بأطباق البط في أول مطعم له في الشرق الأوسط. ويوفر مطعم «ديمون داك» أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية والتشويق والمرح للضيوف، ويقدم قائمة متميزة من أشهى الأطباق الآسيوية.



أما الشيف السوري، محمد أورفه لي، الحائز على جوائز عالمية ورئيس قسم الطهي في مطعم «أورفه لي بروز»، يعتمد على أساليب طهي مبتكرة، ونكهات خاصة، ومجموعة من المقادير والمكونات الفريدة من الألبان واللحوم ومختلف أنواع المربى عند تحضير الأطباق المستوحاة من المطبخ الحلبي.



وقام كل شيف بإعداد طبقين، حيث ابتكر محمد أورفه لي طبقاً مستوحى من المطبخ الصيني، بينما أعد ألفين ليونغ طبقاً بنكهة شرق أوسطية، ليتبادلا الخبرات فيما بينهما.

وكنتيجة لهذا التعاون المثمر سيقوم ألفين ليونغ بتقديم هذا الطبق الشهي الذي يحمل اسم «Peking Duck Kibbeh» ضمن قائمة مطعم «ديمون داك» لفترة محدودة تبدأ من 3 يوليو وتستمر حتى 30 سبتمبر 2023. ويتميز الطبق بمذاق شهي متجانس يجمع بين نكهات الشرق الأوسط والآسيوي، ويحتوي على حشوة بط الباربكيو الشهية، ويتزين بحبات الصنوبر، ويتمتع بحلاوة الرمان.