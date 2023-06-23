الشاعرة الهنوف محمد «شخصية ملهمة»

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل شاعرات وأديبات الإمارات، وكما حال المرأة الإماراتية في جميع المجالات، تعزيز أدوارهن المجتمعية في مسيرة التطوير والتنمية المجتمعية مشكلات نماذج ملهمة للنجاح والتميز والتمكين، وهو ما جسده أخيراً اختيار جامعة «يو كي سي بي سي» البريطانية في دبي، الشاعرة والمسرحية الهنوف محمد، بوصفها الشخصية الملهمة لدفعة خريجيها الثانية.

حيث مثلت الهنوف في برامج مشاركتها في هذا الصدد، نموذجاً للمرأة الإماراتية ونجاحاتها وإنجازاتها المحققة بفضل دعم قيادة دولة الإمارات ونتيجة لجهودها ومثابرتها.

ويأتي اختيار الهنوف انطلاقاً من تقليد وعرف راسخ في ميادين العلم والمعرفة بالجامعات العالمية العريقة، تقدم لطلابها الخريجين من خلاله، براهين ونماذج للنجاح ليقتدوا بدروبها ويستلهموا تجاربها.

وقدمت الشاعرة في سياق مشاركتها بفعاليات الحدث، مجموعة أنشطة أغنت معها معارف ومفاهيم الخريجين بشأن ركائز النجاح وأسس إسهامهم الفاعل في نهضة وتقدم المجتمعات الإنسانية، إلى جانب أهمية وضرورات وجدوى تمكين المرأة وجعلها تؤدي دورها على أكمل وجه.

وأوضحت الهنوف محمد في كلمتها ضمن فعاليات حفل تخريج طلبة الجامعة، الذي أقيم في فندق العنوان بدبي، أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق أعلى المستويات عالمياً على صعيد تمكين المرأة وجعلها رائدة وقائدة ومبدعة ومؤثرة، وهو ما تترجم في حصاد نتائج نوعية على صعيد معدلات ونسب التوازن بين الجنسين.

والتي تكشف، كما بينت الهنوف، أن دولة الإمارات أصبحت في صدارة الدول عالمياً بهذا الخصوص. وأضافت الهنوف محمد: إن النجاح يأتي ثمرة حقيقية للمواظبة على تحصيل العلم والثقافة والإبداع والتفاني في العمل وبذل كبير الجهد في سبيل الوصول إلى الأهداف التي نرومها، وعلى الخريجين أن يضعوا ذلك نصب أعينهم وأن يتسلحوا به شعاراً مستداماً في نهجهم الحياتي، وذلك بموازاة حرصهم على تعزيز دور المرأة في حياة المجتمعات.

فخر

ولفتت الهنوف في ختام كلمتها، إلى فخرها وسعادتها بهذه المشاركة والتي تمثل برهاناً وترجمة خلاقة للنجاحات الكبيرة التي باتت تحصدها المرأة الإماراتية، في المجالات كافة، وخاصة في حقول الإبداع والتميز العلمي والمعرفي والثقافي، لكونها تنهل من معين إرث وثقافة مجتمع خير متسامح شعار قادته وهاجسهم، تعزيز الانفتاح والتقارب العالمي، وترسيخ السلام والمحبة في المعمورة، إلى جانب تشجيع ودعم ورعاية النساء والأطفال وجميع شرائح وفئات المجتمع، وإتاحة الفرص للجميع، ليبدع ويسهم في مسيرة خير ونهضة الإنسانية.