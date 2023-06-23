المصدر: أبوظبي ــ وام

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أعلن كل من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز الشباب العربي عن فتح باب الترشح لعضوية «مجلس شباب اللغة العربية»، لكل المتحدثين باللغة العربية عبر العالم.

وكان المركزان قد أطلقا الشهر الماضي مبادرة «مجلس شباب اللغة العربية» خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32، بالتعاون مع مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية بين الأجيال الجديدة في مجالات الحياة والعمل والعلم، وإثراء معارفهم بمكنونات اللغة العربية، وتمكينهم من المشاركة بآرائهم في عملية تطويرها وصياغة مستقبلها.

وقالت موزة الهنائي، مدير الأبحاث الاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «تمثل مبادرة «مجلس شباب اللغة العربية» إضافة نوعية لجهود متكاملة لجميع الجهات المشاركة والساعية إلى تشجيع الأجيال الجديدة على تطوير مهاراتهم ولغتهم العربية والمشاركة في صياغة مستقبل لغة الضاد، التي قبل أن تكون أداة للتواصل هي انعكاس لهويتهم ومقياس لمعايير انتمائهم الثقافي ورمز لخصوصيتهم وتفردهم بين مختلف الحضارات، إضافة لكونها الوعاء الحاضن للموروث العربي بكل جوانبه النقلية والعقلية».

وأضافت: «تشكل المبادرة فرصة للنظر ولحل التحديات التي تواجه شبابنا العربي في مجال اللغة العربية، وفرصة لعقد مبادرات وجلسات نقاشية شبابية وأنشطة تعزز من حضور اللغة في نفوس وعقول الشباب العربي، بما يلامس مشاعرهم ويقودهم إلى الفخر بهويتهم العربية، ويحفزهم لاستخدامها في التعبير حول مختلف قضاياهم الحياتية والعملية وتطلعاتهم المستقبلية».

من جانبه قال الدكتور ياسر زمزم، مدير إدارة التسويق والاتصال في مركز أبوظبي للغة العربية: «إن المركز منذ تأسيسه وضع مسؤولية دعم اللغة العربية وتوسيع رقعة انتشارها ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال صياغة وتصميم برامج ومبادرات متخصصة، يعمل عليها بشكل مستمر، وبجهود حثيثة، بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية الكبرى المعنية باللغة العربية محلياً وعربياً».

وأضاف: «تشكل مبادرة «مجلس شباب اللغة العربية» خطوة جديدة ضمن هذه المسيرة؛ سعياً من المركز لإشراك الشباب العربي في عملية النهوض باللغة العربية وتعزيز استخدامها في المجالات العلمية والإبداعية والثقافية، خاصة أن الشباب هم الأقدر على طرح الأفكار المتجددة، ودعم جهود التطوير اللغوي واقتراح السُبل الناجحة لترسيخ استخدام العربية في كل جوانب حياتهم».

ووجه زمزم الدعوة للشباب العربي في كل مكان للمشاركة في المبادرة لخدمة اللغة العربية، التي تمثل تاريخهم وهويتهم التي يتواصلون من خلالها مع العالم للتعبير عن إبداعاتهم وإنجازاتهم.