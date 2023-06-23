مغامرات وفعاليات ترفيهية بألوان ثقافات العالم في العيد بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحفل مدينة دبي في أيام عيد الأضحى بباقة من الفعاليات الفريدة التي تتلون بقصص وجماليات ثقافات الشعوب المختلفة، وتأتي من بين ذلك برامج الاحتفال الصيفي في آي إم جي عالم من المغامرات، على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة، مع ست مناطق ترفيهية، حيث توفر عوالم متعة فريدة لا تضاهى.

كبداية مثيرة لمهرجان الصيف من 24 يونيو إلى 30 سبتمبر، سيستمتع الضيوف باحتفال عيد مليء بالمرح وتجربة ببجي موبايل الحصرية ومجموعة من التجارب المثيرة. وسيشهد الزوار لقاءً صاخباً من الماضي يضم وحوشاً «بالحجم الطبيعي» من عصور الديناصورات، والتي تقدم نظرة خاطفة على أكثر الحيوانات المفترسة رعباً على وجه الأرض. وفي آي إم جي عالم من المغامرات، توجد غابات خضراء مورقة، تعمل بأحدث التقنيات والمؤثرات الصوتية الديناميكية لإظهار عصر ما قبل التاريخ. يقدم المقهى الجديد لدينا مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات. استمتع بالرقصات والعروض التي يقدمها فريقنا الموهوب.

الحديقة نابضة بالحياة من طاقة الصيف، ومزينة بأزهار مشعة، وستتاح للضيوف فرصة للرقص مع رقصة الافتتاح الاستوائية، وفرقة الطبول الأفريقية، بالإضافة إلى فرصة مقابلة الشخصيات المفضلة من Marvel وLost Valley وCartoon Network. وسيحظى الزوار أيضاً بلقاءات ممتعة مع شخصيات متجولة تنتظر بفارغ الصبر الترحيب بالضيوف والتفاعل معهم، وتحويل التجربة إلى رحلة سحرية.



عيد الأضحى

ويعد احتفال العيد في آي إم جي عالماً من المغامرات وأحد المعالم البارزة الأخرى لمهرجان الصيف الذي يبدأ من 24 يونيو إلى 2 يوليو. بالإضافة إلى لقاء شخصيات الأبطال، ستتاح للضيوف فرصة الاقتراب وجهاً لوجه مع الديناصورات المقيمة الخاصة بـ IMG، شخصيات IMG الحصرية، للحصول على صورة سيلفي مثالية. بالإضافة إلى الإثارة، تأكد من مشاهدة مسيرات شخصيات آي إم جي، والتي تضم عروض رقص تفاعلية. وسيستضيف المنتزه منطقة سوق مميزة مع فناني الحناء ورسامي الوجوه والعديد من الأنشطة الأخرى كجزء من الاحتفالات طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

سيحظى الضيوف بتجربة إثارة العروض التي تعرض التنوع الثقافي للعيد، والتي تضم الراقصين الخليجيين، والراقصين الغربيين، ورقصة بوليوود، وعازفي الطبول الأفارقة، وعرض سحري مذهل. هذا ليس كل شيء، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من المأكولات الشرق أوسطية المفضلة والوجبات الخفيفة الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية في مطاعمنا الرائعة.