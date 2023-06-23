24 فعالية في مكتبات الشارقة العامة خلال يونيو

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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نظّمت مكتبات الشارقة العامة لجمهورها على مدار شهر يونيو أكثر من 24 فعالية تنوعت بين مبادرات وورش عمل وندوات وجلسات حوارية، شهدتها فروعها الـ6 في كل من الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو، واستهدفت روادها من مختلف الفئات العمرية.

وجاءت الفعاليات ضمن جهود مكتبات الشارقة العامة في توفير بيئة تعليمية وتثقيفية للزوار، تسهم في التحفيز على تنمية الوعي وتحقيق فائدة معرفية وعملية للجمهور، من خلال تسليط الضوء على قضايا مهمة تعزز تطوير المهارات وتساعد الأطفال واليافعين والشباب والكبار على اكتشاف مواهبهم.

«سرد الذات»

وعرضت مكتبة الشارقة العامة في جلسة نقاشية محتوى كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو حاكم الشارقة، التي استهدفت التعريف بمحاور الكتاب الملهم عن الرحلة المعرفية لقائد مسيرة الشارقة، ونظمت للأطفال مجموعة ورش عمل وجلسات تعليمية استعرضت مستقبل الطاقة الشمسية وكيف تستفيد منها دولة الإمارات، وورشة عمل حول التعبير عن القصص من خلال الرسم، وتبنت مكتبة الشارقة العامة كذلك ضمن احتفائها بعام الاستدامة مبادرة تشجير استهدفت تحفيز اليافعين والشباب في الشارقة على زراعة النباتات وتوضيح أهمية استهلاك الخضروات العضوية وزراعتها.

جلسة

ضمن برنامج فعاليات يونيو، نظمت مكتبة دبا الحصن جلسة توعوية حول خطورة الأجهزة الإلكترونية على البيئة وكيفية التخلص منها بشكل آمن ومسؤول، واستهدفت عبر ورش عمل متنوعة إطلاق مخيلة الفتيات للابداع في مجال التصميم الجرافيكي، وتدريب الأطفال على طرق اختيار الكتاب المناسب لاهتماماتهم، والاستفادة من التفكير التصميمي في إيجاد حلول ابتكارية، بالإضافة إلى تحليل رسومات الأطفال كوسيلة لفهم مشاعرهم من خلال رسوماتهم.

ترشيد استهلاك الموارد

ونظمت مكتبة وادي الحلو فعالية حول الاستدامة شملت ورشة حول إعادة تدوير الأوراق والصحف بصناعات يدوية، وورشة بمناسبة يوم البيئة، كان جمهورها من الأطفال، لتحفيزهم على المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، واستهدفت من خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع «مركز الحفية لصون الحياة البرية» توعية الجمهور بكيفية الحفاظ على الحيوانات المائية، وأطلقت مبادرة حول طرق وأساليب الزراعة الحديثة، تضمنت ورشة حوارية في وادي الحلو حول التطور الزراعي والزراعة المحمية والمائية وتكنولوجيا الري والأسمدة والمبيدات.

«تخيل الإمارات في 2071»

وفي إطار تنمية ثقافة جمهورها، نظمت مكتبة خورفكان مجموعة من الفعاليات المتنوعة للكبار والصغار، استهدفت تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم، ومنها فعالية بعنوان «تخيل الإمارات في 2071»، استشرفت المستقبل والتخطيط الاستراتيجي بالاستعانة بالخيال والعصف الذهني، وفعالية «المستحيل مجرد رأي»، التي اعتمدت على أسلوب التحفيز لإدارة كل مشارك حواراً داخلياً مع نفسه يساعده على التغيير.