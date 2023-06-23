100 لوحة تنسجها خيوط الأمل والإلهام في «ألوان ومواهب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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انطلقت الأربعاء في قاعة المعارض بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات معرض «ألوان ومواهب ـ مبدعون يرسمون غدهم» الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع «مركز الفن للجميع – فلج».

حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور سليمان موسى الجاسم - نائب رئيس مجلس الأمناء ولفيف من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة، حيث تجولوا في أنحاء المعرض مستمعين إلى تجارب المبدعين التي تنوعت بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية.

ضم المعرض أعمالاً مبدعة لأصحاب الهمم إلى جانب مواهب أخرى، حيث قدم 31 فناناً من منتسبي «مركز الفن للجميع – فلج» حوالي 100 لوحة هي نتاج إبداع وجهد هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن ينسجوا من خيوط الأمل والإلهام لوحاتهم الفنية المبهرة التي تعبر عن أحاسيسهم وأحلامهم بشكل يسلط الضوء على عالمهم وواقعهم في مجتمعنا.

وقد استحوذت لوحات المعرض على إعجاب الجمهور الكبير الذي حضر افتتاح المعرض ودارت حوارات كثيرة في أروقته عن ضرورة الفن كقيمة جمالية في المجتمع حيث يغذي الذائقة ويرتقي بها، ويحول مفردات بسيطة في الحياة إلى عالم من العذوبة والسحر.

وفي نهاية الجولة قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم - نائب رئيس مجلس الأمناء شهادة تقدير لـ «مركز الفن للجميع – فلج» تسلمها الأستاذ محمد بكر المشرف العام للمركز، وشكر الدكتور سليمان جميع الفنانين والمشرفين على المركز وكذلك قدم الشكر لقيّم المعرض الفنان أكرم العوضي وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح.

وبدوره قدم مشرف المركز محمد بكر درعاً للمؤسسة وثَمّن التعاون البناء مع مؤسسة العويس الثقافية التي نظمت المعرض ووضعته على الخارطة الفنية للمعرض المتميزة في عالم التشكيل.

شارك في المعارض كل من: أكرم العوضي - إيمان مصطفى - بانه أسامة - بشرى عبد الرحيم - جبران نديم - دعاء سمير - راشد خليل - رزان محمد - ساندي مصطفى -شوق عبد الرحمن -عايشة سعيد محمد - عليا جداح - علياء عبد القادر - عمار دهب - فاطمة ارستوس -فاطمة حميد الشامسي -فاطمة سالم -فاطمة عبيد الجابري - فاطمة مهند - فوزية سعيد العامري - لمى فهمي - ماريا رستم -مريم جمعة - مصعب عبد الرحيم - موزة عبد الله - نجاة صالح - نعمه إبراهيم -نور سلام - نوف حسن الرئيسي - هبة حماد - هند أيمن - هيا بنان