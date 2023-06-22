«بين السطور» يستضيف علي آل سلوم اليوم

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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تستضيف الحلقة السابعة عشرة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، علي آل سلوم معد ومقدم برنامج دروب، ومرشد سياحي ثقافي، والمدير التنفيذي لمجموعة مايسترو.

وفي فضاءات مكتبة محمد بن راشد، تحاور الإعلامية بروين حبيب ضيفها في الحلقة السابعة عشرة من البرنامج، في جملة نقاشات نتعرف من خلالها إلى علي آل سلوم الذي يعدّ الرقم الصعب في مجال الإرشاد السياحي والثقافي، حيث بدأها بفكرة مشروع بعنوان (اسأل علي) وإطلاق موقع إلكتروني الذي يحمل الاسم نفسه. من جهة أخرى، سيجيب علي، على أسئلة الأجانب الخاصة بالتراث الإماراتي والثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية، كما سنتعرف على دور والده الكبير في تشكيل ملامح شخصيته، وحول أسرار نجاح برنامج دروب التلفزيوني، وتعريف المشاهد لأول مرة على مناطق وشعوب وعلى إسهاماتها في المسيرة الإنسانية.

يذكر، أن علي آل سلوم الذي وضع العالم بين أيدينا في برنامج دروب، لم تخل رحلاته من المصادفات والمتاعب والغرائب والمجهول في بعض الأحيان، والأسرار التي سنتعرف عليها في برنامج بين السطور في حلقة مميزة جداً. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.