«الموسيقى بنغمات عصرية» في ربوع مدينة إكسبو

المصدر: دبي ـــ فادية هاني

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احتضنت مدينة إكسبو دبي، أمس، الفيلم الموسيقي التسجيلي «الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية» من أوركسترا الفردوس، احتفالاً باليوم العالمي للموسيقى، وهو باكورة سلسلة من الأفلام التسجيلية التي تصورها الفرقة لعدد من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية الشهيرة بتوزيع موسيقي معاصر يتضمن إدخال آلات موسيقية شرقية مثل العود والناي والقانون والطبول لأول مرة. وبدأت السلسلة بفيلم مدته 50 دقيقة، يضم مقطوعات للموسيقار الألماني الشهير يوهانس برامز بروح شرقية.

وتهدف أوركسترا الفردوس، عبر إطلاق سلسلة الأفلام الموسيقية إلى سد الفجوة بين الماضي والحاضر، وأن تكون منصة فريدة للموسيقيات لإعادة تخيل المؤلفات الكلاسيكية للملحنين العمالقة. وقال الموسيقار العالمي إيه آر رحمان المشرف على أوركسترا الفردوس: دبي مدينة رائعة للعزف والإبداع، فهي مدينة الفرص التي تتيح لكل العالم الوصول إليها والاستمتاع بالموسيقى فيها، بالإضافة إلى كل ما فيها من حضارة وتطور.

وتحتفي أوركسترا الفردوس بالمواهب الموسيقية للنساء على مستوى العالم، وتتكون من 50 موسيقية من 24 بلداً، وهن موسيقيات محترفات يعزفن على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، ويشاركن في تطوير المجتمع الموسيقي في دبي والإمارات العربية المتحدة.