قصر الوطن يضيء على إنجازات الإمارات ضمن عوالم «رحلات تثقيفية» متخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف قصر الوطن، أول من أمس، ضمن برنامج «رحلة الأجيال»، مجموعة من المواطنين الإماراتيين بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث بدأ الضيوف جولتهم بعبور بوابات القصر المهيبة المصنوعة من خشب القيقب الفاخر، وصولاً إلى القاعة الكبرى التي تحتل موقعاً مميزاً وسط قصر الوطن، إذ تعرفوا بصحبة المرشد الخاص على القاعات المختلفة التي تجسد ملامح جمال القصر، وتعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة، وشاهدوا المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة، التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات.

وتعرف الضيوف كذلك على عدد من المواقع الخاصة، مثل القاعة المخصصة لاستضافة الاجتماعات والقمم الرسمية المهمة، والجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد، وقاعة الهدايا الرئاسية التي تضم العديد من المعروضات القيمة المقدمة على مر السنين من رؤساء دول وشخصيات بارزة، استعانوا بها كلغة ترحيب للتعبير عن محبتهم وتقديرهم لدولة الإمارات.

وتجول الضيوف أيضاً أثناء زيارتهم في أرجاء مكتبة قصر الوطن التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واطلعوا على أحدث الكتب والإصدارات، كما قاموا بزيارة معرض جائزة الشيخ زايد للكتاب، والذي يضم مجموعة من الكتب الفائزة بالجائزة في الدورات السابقة، بالإضافة إلى تجولهم في معرض الكتب النادرة، والذي يحتوي على مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة، كما تعرفوا أيضاً على كل الخدمات المكتبية والإلكترونية التي تقدم للجمهور من خلال وسائل وتقنيات حديثة.

واختتم الضيوف جولتهم بالتعرف على سياقات وملامح امتزاج الماضي بالحاضر والأصالة والحضارة بالتحضر والحداثة والمدنية، في هذا الصرح الحضاري الاستثنائي الذي يجسد مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل جسراً للتواصل المعرفي والحضاري بين شعوب العالم.

تجربة ثقافية متميزة

وتمتاز زيارة قصر الوطن بتجربة ثقافية فريدة، ويمكن للزوار من مختلف الأعمار زيارته مراراً وتكراراً، لاسيما وأن زيارة واحدة لا تكفي لمشاهدة جميع روائعه العمرانية وعجائبه الفنية والتعرف على إرثه التاريخي الأصيل. ويستقبل قصر الوطن الزوار من جميع الأعمار يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً.