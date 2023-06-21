«جوائز إكسبوجر» تستقبل مشاركات مبدعي التصوير وصنّاع الأفلام

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» عن فتح باب المنافسة على جوائز دورته الثامنة، حتى 30 أكتوبر المقبل، وكشف أن الجوائز، التي تعد أكبر مسابقات التصوير وأكثرها تنوعاً في العالم، متاحة للمصورين وصناع الأفلام المحترفين والهواة، من مختلف أنحاء العالم.

ويستقبل المهرجان الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» المشاركات في جوائز دورة عام 2024 في عدة فئات متخصصة تغطي كافة فنون التصوير وصناعة أفلام الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

الفئات والجوائز

ويدعو «إكسبوجر» المصورين وصناع الأفلام الهواة الراغبين في المنافسة على جوائزه تقديم أعمالهم الإبداعية، بحد أقصى 10 صور أو أفلام، ضمن فئات الجوائز الثماني التي تتضمن التصوير المعماري، والتصوير الجوي «الدرون»، وتصوير الهاتف النقّال بالتعاون مع «سامسونج»، وتصوير الطبيعة والمناظر الطبيعية، والتصوير الليلي بالتعاون مع «سامسونج»، إضافة إلى التصوير الصحفي، وتصوير البورتريه، والأفلام القصيرة والصور المتحركة، وتصوير الشارع.

ويحصد الفائز الرئيسي جائزةً قدرها 6000 دولار، فيما يحصل الفائز الأول في كل فئة على جائزة تبلغ 3000 دولار، والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة على 1500 دولار، في حين تُمنح أعلى خمس مشاركات في كل فئة على فرصة عرض أعمالهم المترشحة في الدورة التالية من المهرجان.

فئة للصغار

ويخصص «إكسبوجر» فئة تاسعة خاصة للمصورين الصغار، تستقبل أعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية ممن هم تحت سن 18 عاماً، سواءً من مستخدمي كاميرا الهاتف النقال، أو الكاميرات الرقمية ذات الصور الانعكاسية بعدسة واحدة (DSLR)، والكاميرات غير المزودة بمرايا (Mirrorless)، في المسابقة المجانية، حيث سيتم عرض أفضل 7 صور ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى فرصة المنافسة على جوائز إضافية تشمل أدوات ومعدات تصوير تُمنح للفائزين بالمركز الأول والثاني، وساعدت هذه الجوائز الفائزين بالدورات السابقة على بناء مسيرة فنية ناجحة في فن التصوير الفوتوغرافي.

منصة عالمية

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «لطالما شكلت الصورة جزءاً لا يتجزأ من صناعة الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الإنسانية، ووسيلةً للارتقاء بالذوق العام، وفي هذا الصدد، بات»إكسبوجر«منصة عالمية للاحتفاء بفن التصوير وصناعة الأفلام، مقدماً على مدار السنوات الماضية فرصاً جديدة وكبيرة للمصورين الهواة والمحترفين والفنانين البصريين لعرض أعمالهم، وتسليط الضوء على تجاربهم المهنية ضمن فعالياته التي باتت محط أنظار المصورين الساعين للفت المزيد من الاهتمام، ليس لمواهبهم فحسب، بل للقضايا والمواضيع التي تعالجها أعمالهم الفنية».

وأضاف: «نركز الاهتمام في كل دورات»إكسبوجر«على معايير اختيار الأعمال المشاركة سواء في معارض وفعاليات المهرجان، أو المتنافسين على جوائزه، التي تتنامى شعبيتها بصورة واضحة، تجسدت في تضاعف عدد المشاركات فيها عاماً تلو الآخر، في دليل ملموس ليس فقط على القيمة الفنية التي يضيفها المهرجان لمشهد الفنون البصرية في أنحاء العالم، بل تأكيداً كذلك على دور إمارة الشارقة كحاضنة عالمية للفنون والثقافة والإبداع».

وتضم لجنة تحكيم الجوائز بالمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» نخبة من أهم ممثلي هذا المجال وأكثرهم خبرة، إضافة إلى الخبراء والنقاد المتخصصين بأنواع التصوير المختلفة بلغ عددهم 41 عضواً، يعملون ضمن معايير عالية المستوى للاختيار بين عدد كبير من الأعمال المشاركة.