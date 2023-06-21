«مركز جمعة الماجد» يختتم فعاليات دورة «تقاليد النساخة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دورة علمية متخصصة بعنوان «تقاليد النساخة وطرائق استكشاف النص المخطوط»، عقدت على مدى يومين بمقر المركز بدبي، قدمها الأستاذ الدكتور حسن أحمد العثمان، خبير أصول تحقيق التراث، وأستاذ النحو والصرف بجامعة أم القرى سابقاً.

واستهدفت الدورة فئة الباحثين المهتمين والمشتغلين بتحقيق التراث من أجل إيقافهم على الرموز والاختصارات التي استخدمها كثير من النساخ وإكسابهم مهارات استكشافها، بما يشكل عوناً لهم في تقديم نصوص محققة عالية الجودة.

وبين الدكتور حسن العثمان، خلال الدورة أنه كان للنساخ تقاليد في كتب النص وضبطه وترقيمه وتفقيره وتصحيحه، كما كانت لهم في هذه التقاليد وفي غيرها رموز واختصارات، موضحاً أن الدورة تتخصص في أدوات وطرق استكشاف هذه الرموز والاختصارات وتلك التقاليد، ثم إن التقاليد التي نراها في الوعاء الحامل للمخطوط وفي نص المخطوط نوعان: «تقاليدُ نِساخة وتقاليدُ نُسَخ".

وفي ختام الدورة التي حضرها (36) مشاركاً قدم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شهادة شكر وتقدير للدكتور حسن أحمد العثمان، وأشاد بدوره الفاعل في إنجاح الدورة، كما سلم المشاركين شهادات التخرج.