«الإمارات للآداب» تفتح باب المشاركة في «آر جي إس جيلدفورد» - دبي للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت، اليوم، مؤسسة الإمارات للآداب عن فتح باب المشاركة في مسابقة «أر جي إس جيلدفورد» دبي، للأطفال لكتابة الرسائل. إذ تحتفي المسابقة بمهارة كتابة الرسائل الخطية وتتيح للأطفال فرصة إظهار مهاراتهم ومواهبهم في الكتابة والخط.

شروط

ويجب على الراغبين في المشاركة بالمسابقة، كتابة رسالة موجهة إلى كاتب أو كاتبة واقتراح «بداية» بديلة لكتاب نشر بالفعل. وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية: 8-11 عاماً، 11-13 عاماً، و14-18 عاماً. وأما آخر موعد للمشاركة فيها فهو يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023.

ويشترط أن يكون المشاركون من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والملتحقين بدوام مدرسي كامل في المدرسة أو برنامج التعليم المنزلي. وسيكرم الفائزون في حفل خاص بتوزيع الجوائز خلال دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2024. وتتاح للفائزين بالمركز الأول فرصة مقابلة واحد من الكتّاب الضيوف في المهرجان، فيما يحصل كل الفائزين على دعوة لحضور جلسة من جلسات مهرجان الإمارات للآداب بالمجان إضافة إلى قسائم لشراء الكتب.

تميز

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، عن سعادتها بإطلاق المسابقة من جديد قائلة: نشهد في العصر الحالي تغييراً مستمراً وغير مسبوق في مجالات التكنولوجيا والاتصالات الرقمية؛ وتذكر مسابقة «أر جي إس جيلدفورد» دبي للأطفال لكتابة الرسائل بالقوة والتأثير الكامنين في الكلمات الصادقة. وهي تكرس أهمية التواصل الإنساني العميق، وتشجعنا على التفكر والتعبير من خلال رسائل تلمس كلماتها القلوب، ولا سيما في ظل التطور المتسارع الذي نشهده في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابعت: تؤكد هذه المسابقة على قيمة وأهمية فنون كتابة الرسائل الخطية في عالم تتحكم فيه الخوارزميات الرقمية، إذ تظل لمسات إبداع البشر سحراً لا مثيل له.

دور

ومن جهتها، قالت كلير تورنبول، مديرة مدرسة «آر جي إس جليدفورد» دبي: «يسرنا أن نستمر في رعاية مسابقة «أر جي إس جليدفورد» دبي للأطفال لكتابة الرسائل لعام آخر. نؤمن، بصفتنا رواداً في مجال التعليم، بأهمية البدايات ومن الضروري تشجيع الأطفال على تبني هذا الإيمان لما يفتحه من أبواب فرص عدة، إضافة لما يعززه من ثقافة الفضول، الاستكشاف والتطوير. نتطلع للاطلاع على الرسائل المفعمة بالإلهام من المشاركين من العقول الشابة والمبدعة من حول دولة الإمارات العربية المتحدة».