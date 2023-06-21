«الفردوس» في مدينة إكسبو تطلق روائع «الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية»

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق أوركسترا الفردوس، سلسلة أفلام «الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية»، بمناسبة يوم الموسيقى العالمي (21 يونيو)، الذي يصادف اليوم، وتبدأ السلسلة بفيلم مدته 50 دقيقة، يضم مقطوعات للموسيقار الألماني الشهير يوهانس برامز بروح شرقية، حيث أعيد توزيعها بأسلوب معاصر، مع إضافة آلات شرقية.

وتهدف أوركسترا الفردوس، عبر إطلاق سلسة الأفلام الموسيقية إلى سد الفجوة بين الماضي والحاضر، وأن تكون منصة فريدة للموسيقيات لإعادة تخيل المؤلفات الكلاسيكية للملحنين العمالقة، وإضافة تأثيرات معاصرة من ثقافات متنوعة، ويمكن متابعة باكورة سلسلة أفلام الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية عبر قناة «Firdaus Orchestra» على يوتيوب اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء.

إبداع

وقال الموسيقار العالمي إيه آر رحمان المشرف على أوركسترا الفردوس: «يسعدنا إطلاق سلسلة الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية في اليوم العالمي للموسيقى، والتي تهدف إلى إبراز إبداع أوركسترا الفردوس وهي تقدم مزيجاً من الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة والمتجذرة في هذه المنطقة. مع الأوركسترا واستوديو الفردوس أنشأت مدينة إكسبو دبي منصة للعازفات من جميع أنحاء العالم للإبداع، وإعادة ابتكار المقطوعات الموسيقية».



قيمة

وقالت مونيكا وودمان، مايسترو أوركسترا الفردوس: «اليوم العالمي للموسيقى هو فرصة لاختبار قوة الموسيقى، وإنه لشرف كبير أن تبدأ سلسلة أفلام الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية مع إبداعات يوهانس برامز، أحد أعظم الملحنين في العصر الرومانسي. لا تؤدي إضافة الآلات الموسيقية العربية إلى تعزيز اندماج الموسيقى فحسب، بل إنها تبرز أيضاً أفضل ما في أوركسترا الفردوس».

وجدير بالذكر أنه كانت قد أطلقت أوركسترا الفردوس مع انطلاقة إكسبو 2020 دبي، وتستمر ضمن إرثه كونها جزءاً من مدينة إكسبو دبي، وتزدهر بتنوعها الثقافي، حيث تجمع موسيقيات من 25 جنسية.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

• تستلهم مدينة إكسبو دبي روح إكسبو 2020 دبي، وتقوم على أسس التعاون والعمل المشترك التي قام عليها وتواصل إرثه في تعزيز التقدم البشري، عبر تضافر الجهود بين مختلف الفئات من أصحاب الشأن.

• مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل، محورها الإنسان ويقودها الابتكار، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وقد صممت لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام يعزز العمل بشأن المناخ، وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني.

• توفر مدينة إكسبو دبي للأعمال منظومة متكاملة، تشجع التعاون عبر القطاعات، لتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً، ويدعم استراتيجية التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• تقدم مجتمعاتها السكنية تصوراً جديداً للحياة الحضرية، يجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والرفيق بالبيئة، مع التركيز على الرفاه والسعادة.

• تحتفي المدينة بالإبداع والابتكار، وتهدف لإلهام أجيال المستقبل، وتحفل بالتجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، وهي وجهة للأحداث العالمية.

• تعمل مدينة إكسبو دبي على ربط الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية والقاطنين والزوار، ما يمكنهم من العمل معاً نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً واستدامة للجميع.