دبي في «الأضحى».. حكايات فرح وإبداع

المصدر: دبي - البيان

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تحفل وجهات دبي في عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع مهرجان التسوق والترفيه السنوي «مفاجآت صيف دبي» المرتقب، بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض المذهلة للاحتفال بهذه المناسبة المميزة. فلنجعل هذه الإجازة الطويلة والمنتظرة مليئة بالمتعة والمرح من خلال الاستمتاع بأشهى الوجبات وتجارب التسوق والترفيه في أبرز الوجهات في دبي، مثل سوق مدينة جميرا والسيف والكثير غيرها.

سوق مدينة جميرا

يقع هذا السوق الذي يمتاز بطرازه العربي التقليدي في قلب مدينة دبي ويطلق مفاجآته الصيفية مع مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وتخصص هذه الوجهة الشهيرة للزائرين الكثير من الأنشطة الترفيهية أينما وجدوا في السوق، بدءاً من العزف على آلة «الهاند بان» ووصولاً إلى عروض الصقارة التقليدية. ويمكن للزائرين أيضاً الاستمتاع بأشهى الوجبات بمناسبة العيد مع أحبائهم في أحد مطاعم سوق مدينة جميرا الشهيرة المطلّة على برج العرب في الواجهة البحرية.

السيف

اجعلوا من إجازة عيد الأضحى الطويلة هذا العام إجازة مليئة بأروع الذكريات التي لا تُنسى في منطقة السيف التراثية الخلابة، التي تجمع بطريقة ساحرة بين ماضي دولة الإمارات العربية المتحدة العريق وحاضرها الاستثنائي. وتقع هذه المنطقة على ضفاف خور دبي، حيث تحتضن المباني ذات الطابع المعماري القديم عدداً كبيراً من المطاعم العصرية، وتقدّم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لكافة أفراد الأسرة.

ويمكن للزائرين كذلك زيارة متحف الأوهام في منطقة السيف، للاستمتاع بتجربة تعليمية ترفيهية وتفاعلية بامتياز قبل التجوّل في أزقّة السوق القديم واستكشاف متاجره وشراء الهدايا المثالية للعيد.

وتوفر هذه الوجهة المميزة عروضاً مميزة وحصرية للسياحة الداخلية والإقامة في أحد فنادقها الثلاثة الشهيرة خلال إجازة العيد. ففندق السيف التراثي كوريو كوليكشن باي هيلتون، الذي يمتاز بأبراج الرياح التقليدية الشهيرة وإطلالته الساحرة على الأسواق الشعبية والأزقة التي تعجّ بالزائرين، هو الخيار الأمثل للاستمتاع بالطابع التراثي العصري لهذه الوجهة الشهيرة. ويجب ألا ننسى العروض المميزة التي يقدّمها فندق هامبتون باي هيلتون دبي السيف وكانوبي باي هيلتون دبي السيف!

الخوانيج ووك

توفر «لاست إكزت» و«الخوانيج ووك» و«بوكس بارك»، أجواء مرح وتلذذ أطباق فريدة تضفي على فرحة إجازة عيد الأضحى المبارك متعة كبيرة تعكس ما تتغنّى به دولة الإمارات من تراث عربي عريق. إذ تقدّم هذه الوجهات جدولاً غنياً بالأنشطة الثقافية الترفيهية، مثل عروض رقصة «العيالة» الإماراتية التقليدية وفرصة الاستمتاع بمجموعة حصرية من عروض المطاعم وتجارب التسوّق خلال فترة العيد. وتشتهر كلّ من هذه الوجهات المميزة في دبي بما تقدّمه من وجبات وفعاليات ترفيهية ممتعة ضمن أجواء ساحرة.

بوابة الخيل

تحوز تجربة عطلة العيد في مركز مدن المجتمعي ومركز بوابة الخيل المجتمعي وسوق سيرينا وسوق فيلانوفا ومركز شروق المجتمعي، الكثير من التشويق والمتعة الحافلة بالفعاليات، وهناك فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم إماراتي! لمن ينفق 200 درهم إماراتي في أيّ من هذه المراكز المجتمعية الساحرة