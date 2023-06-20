«الإمارات للآداب» تفتح باب المشاركة في «الكتابة الإبداعية للطلبة»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن المواهب الواعدة في الدولة، وذلك مع انطلاقة الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية للطلبة، مسابقة كتابة القصة.

تُعد المسابقة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستهدف طلبة مدارس وكليات وجامعات دولة الإمارات الملتحقين بدوام كامل في الدراسة أو الدوام المنزلي. وتنقسم المسابقة حسب الفئات العمرية التالية: 11عاماً فأقل، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، بين 15 و17 عاماً، و بين 18 و25 عاماً. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص يُقام خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024، كما تُنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص.

تلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، أكثر من 4 آلاف مشاركة في الدورة السابقة. وموضوع المسابقة لهذا العام، «البدايات»، وآخر موعد لاستلام المشاركات 30 أكتوبر المقبل.

وفي محور تعليقها على فتح باب المشاركة في المسابقة، أكدت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، أهمية البدايات وقالت: «بداية القصة هي أهم جزء والتي تأسر القرّاء وتحفزهم على مواصلة الرحلة حتى آخر صفحات الكتاب. ينطبق ذلك على الحياة كذلك، إذ دائماً ما تشكل الخطوة الأولى شكل المغامرات الجديدة التي نشرع في الانطلاق بها. هذه المسابقة هي الفرصة المثالية للطلبة للتفكر في تجاربهم الفريدة ومشاركة التفاصيل احتفاءً برحلاتهم الشخصية».