دبي .. مدينة المذاقات العالمية

المصدر: دبي - فادية هاني

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دبي مدينة متنوعة ومتعددة الثقافات، وتتميز بتنوع كبير في الوجهات والمطاعم، التي تقدم مختلف الأطباق والمأكولات من كل أنحاء العالم، وتحوي مطاعم تقليدية وعصرية وفنادق فاخرة، ما رسخ مكانتها مدينة للمذاقات العالمية.

أذواق

وترضي المطاعم، التي تحتضنها الإمارة أذواق كل زوارها، والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات والبلدان، فمثلاً المطبخ الإماراتي، الذي يقدم المأكولات التقليدية مثل الهريس والبرياني و«المجبوس» وغيرها الكثير، وتطور المطبخ الإماراتي كثيراً حتى باتت مأكولاته منتشرة في أفخر مطاعم الفنادق، وتقدم بطرق مميزة ومتنوعة، وتقدم بعض المطاعم أيضاً المأكولات العربية والشامية والمغربية، والمأكولات الآسيوية بأنواعها الصينية والتايلاندية واليابانية والكورية والهندية وغيرها، فضلاً عن المطاعم الأوروبية والأمريكية والفرنسية والإسبانية والألمانية، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى تلك المتخصصة بالطعام الصحي والأطعمة النباتية.

تنوع

تنوع الأطعمة والمذاقات في دبي مكن صناع المحتوى من تقديم محتوى ومواد غنية ومتنوعة كل يوم من مختلف المطاعم والمقاهي المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، واستقطاب المزيد من المتابعين، الذين يحبون تجربة الجديد، حيث أشار صانع المحتوى رضا حسين كياني إلى أن دبي تتميز بالتنوع الشديد في المطاعم، وأيضاً في أنواع الطعام المقدمة فيها، وهي مكان غني جداً لعمل محتوى ثري عن نكهات الثقافات، الذي تخصص في التقديم عنه منذ 2018، ويرى أن أمامه الكثير من الأماكن ليزورها، والأطعمة ليجربها، مشيراً إلى أن دبي مكان عامر وحافل كل يوم بقصص جديدة، يجب أن تُحكى.

وأضاف: «المميز في دبي هي جودة الأطعمة المقدمة فمثلاً لو تناولت الطعام الهندي فإنك ستحصل على الطعم الأصلي نفسه، الذي يمكنك تناوله في الهند، وهكذا بالنسبة لكل أنواع المأكولات من كل أنحاء العالم، فهي مصنوعة بشكل احترافي، وتشهد المطاعم رقابة صارمة، وكبيرة من قبل البلدية والمعنيين في الإمارة، لذا يمكن تجربة أي طعام في أي مكان دون تردد». وتابع كياني: «أحب معرفة قصص الطعام والوصفات، التي أجربها إذا ما كانت خاصة بالمطعم أو تعود لوالدة الشيف أو أنه توارثها عن عائلته، ومختلف التفاصيل عن كل ما أجربه، لأقدم التجربة كاملة للجمهور المتابع، كما لدي القدرة على معرفة مكونات الأطعمة المقدمة لي بمجرد تذوقها، وهي ميزة تمكنني من نقل النكهة إلى المتابعين وكأنهم يتناولون الطعام معي».

وأكد أحمد محمد الحمادي صانع محتوى متخصص بالطعام منذ 2015 أن كل شيء مميز في دبي، بما في ذلك الطعام، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز أيضاً بتنوع مطابخها والبلدان التي تقدم الطعام، فتوجد أطعمة إماراتية وشامية ومغربية ومكسيكية، ومن كل بلدان العالم، لذا تعد مكاناً خصباً ورحباً لتقديم محتوى مختلف كل يوم. وأضاف: «أفخر وأهم الماركات العالمية للمطاعم الشهيرة موجودة في دبي، فلا حاجة للسفر إلى تلك الدول، التي تضم هذه المطاعم، يمكن بكل بساطة زيارتها في دبي، والاستمتاع بما تقدمه».