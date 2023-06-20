سفير الإمارات يحضر «عروض البهجة» في جمهورية القمر المتحدة

المصدر: موروني ـــ وام

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أكد سعيد محمد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، أن الدبلوماسية الثقافية تعتبر مفتاح التقارب بين الشعوب، وأنها صمّام أمان حقيقي للأمم التي تبحث عن السلام.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة حضوره افتتاح العرض الأول لبرنامج «عروض البهجة»، الذي أقيم في ساحة الاستقلال بالعاصمة موروني، والذي يأتي ضمن برنامج ثقافي فني متكامل، بالتعاون مع الألكسو ووزارة الثقافة القمرية، وبحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وقال المقبالي: «أتوجه بجزيل الشكر إلى مبادرة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة في منظمة الألكسو، لتنظيمها برنامج ثقافي متكامل في جمهورية القمر المتحدة، تحت عنوان "عروض البهجة"، والذي يهدف إلى تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك».

وأضاف: «تعزز هذه المبادرات قيم الحوار وتبادل الثقافات بين الشعوب، من أجل نشر التفاهم، ومد جسور الحوار والتعاون والتعايش بين الشباب العربي».

وأكد أن الثقافة تعبر عن الهوية والأصالة الاجتماعية والإنسانية، وأنها تشجع على التقارب بين الشعوب، وتعمل على تعزيز قيم التسامح والتعاون والتضامن المجتمعي، وهي القوة الناعمة المؤثرة في نفوس وعقول الآخرين، وهي الرافعة لسمعة ومكانة الدول وشعوبها.

شملت هذه المبادرة عرض عدد من الأفلام الإماراتية والعربية، والتي ساهمت في تعزيز الثقافة العربية، ودعم قدرات الفنانين الشباب في جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى خلق حوار ثقافي فني بين الحضور.