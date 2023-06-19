«أنتولد الموسيقي» في «إكسبو دبي» فبراير المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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تحتضن مدينة إكسبو دبي في شهر فبراير 2024 ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مهرجان أنتولد، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية البارزة في العالم.

ويقام مهرجان أنتولد بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبالتعاون مع مدينة إكسبو دبي، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الترفيه مع ترسيخ مكانته كأحدث الفعاليات المميزة التي تستضيفها الإمارة، حيث يتطلع المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتوفير تجربة جديدة ومميزة للحضور.

ويستضيف مهرجان أنتولد مشاركة منسق الأغاني العالمي أرمين فان بيورن.

ويشهد المهرجان إقامة العديد من عروض منسقي الأغاني الحية والفعاليات العالمية.

ويضم المهرجان مجموعة من الفنانين المرموقين مثل روبي ويليامز، وفرقة إماجِن دراجونز، وفرقة هورتس، وفرقة ذا سكريبت، والمغني جيسون ديرولو، وجي بالفين، وإيلي جولدينج، وجي إيزي، وبوستا رايمز، وفرقة باستيل، وبلاك آيد بيز، والعديد غيرهم. ويستضيف المهرجان سنوياً أفضل عشرة منسقي أغانٍ يتصدرون قائمة أفضل 100 منسق موسيقي وفق تصنيف مجلة دي جي ماج، ومن بينهم أرمين فان بيورن، وديفيد جوتا. كما يوفر المهرجان تجارب مميزة مع مجموعة من أبرز الفنانين الموهوبين مثل بلاك كوفي، وشارلوت دي ويت، وأميلي لينس، وغيرهم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تمثل استضافة مهرجان أنتولد الموسيقي في مدينة إكسبو دبي أفضل طريقة لإظهار قدرة دبي على استضافة الفعاليات الضخمة، مما يعزز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة عالمية للفعاليات المميزة، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، والرامية إلى تحويل دبي إلى أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل. كما نتطلع إلى إتاحة هذا العرض الترفيهي لأكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش في دبي، ويسرنا التعاون مع المهرجان الموسيقي المذهل الذي يقدم تجربة استثنائية توفر مزيجاً رائعاً من عروض الترفيه الحية للعديد من الثقافات المتنوعة». ومن جانبه، قال شولتو دوغلاس - هوم؛ رئيس الاتصال والتسويق والمبيعات في مدينة إكسبو دبي: «تُعد مدينة إكسبو دبي وجهة مثالية لاستضافة أبرز العروض الموسيقية العالمية، ويسعدنا استضافة مهرجان أنتولد الذي سيقدم تجارب موسيقية متنوعة وعروضاً بصرية مذهلة، إلى جانب الاحتفاء بالثقافة والتنوع».

وتشكل دبي الوجهة المثالية لاستضافة مهرجان أنتولد الذي يتطور باستمرار ويكتسب المزيد من الشهرة والشعبية. وبدوره، قال أرمين فان بيورن: «تجمعني رابطة قوية مع مهرجان أنتولد ورواده الرائعين، وأشعر بحيوية استثنائية على منصة المهرجان. وأتطلع للمشاركة ضمن نسخة أنتولد القادمة في دبي وتنسيق الأغاني على قمة برج خليفة، كما يغمرني الحماس للحصول على فرصة تسجيل رقمين قياسيين أمام جمهوري العزيز».