5 آلاف زائر لمكتبة محمد بن راشد بالذكرى السنوية لافتتاحها

المصدر: البيان

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شهدت فعاليات مكتبة محمد بن راشد، التي تضمنت مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض المميزة لجميع الأعمار والاهتمامات، احتفاءً بمرور عام على افتتاحها، مشاركة واسعة بلغت أكثر من 5000 آلاف مشارك من كافة الفئات خاصة الأطفال والشباب وأسرهم، لتعكس الاهتمام الكبير بالاطلاع والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع.

وتعكس الفعاليات، التزام مكتبة محمد بن راشد، بتوفير بيئة ثقافية وترفيهية ثرية ومستدامة على مدار العام، تلبي احتياجات الجميع، من خلال برنامج متنوع ومميز يشمل العروض الفنية وورش العمل والفقرات التفاعلية، بهدف تعزيز حب القراءة والتعلم وتعزيز الوعي الثقافي.

وتنوعت الأنشطة والفعاليات بين المكتبات المتخصصة التسع وعلى مدار اليوم؛ حيث تضمنت سلسلة من ورش العمل التعليمية والترفيهية في البهو والمقهى ومكتبة الطفل، من بينها رسم الزوّار مع الفنان محمود صفوت، وتنظيم فعالية مخصصة للأطفال الذين أتموا عامهم الخامس في يونيو الجاري، ورواية القصص مع الراوي عبد الناصر التميمي، بالإضافة إلى معرض لفن الكوميكس، وعروض كرتونية مثل عرض فيلم ديزني الأصلي (كتاب الأدغال) لإضفاء جو من المرح والترفيه على الحضور.

كما نظمت المكتبة ورشتي عمل متميزتين، ورشة إعادة التدوير، وورشة فن صنع التيراريوم، حيث تم تكرارها على مدار اليوم ليحظى أكبر عدد من الضيوف والزوّار بالمشاركة والخوض بتجربة ممتعة.

أما للقراء وعشاق الفن والأدب، فقدمت مكتبة محمد بن راشد، فعاليات أدبية وفنية مثل قراءة الشعر والغناء، ونادي الكتاب، وحفل موسيقي لفرقة ناروكا، كما نُظّم في مكتبة الإمارات، الأمسية الشعرية، بمشاركة الشاعرة أمل السهلاوي، والشاعر حسن النجار، وعازف عود فادي السيد.

ونظمت مكتبة الفنون، سلسلة من ورش العمل، التي تضمنت ورشة بودكاست مع بدر العوضي، والتصوير بالآيفون مع محمد حسن، وترميم الورق مع مركز جمعة الماجد.

وفي مركز المعلومات والمكتبة العامة، نظمت المكتبة نوادي القراءة، والتي تضمنت نادي مجلس مع سدرة اليوسف، ومنتدى قراء العرب، وملتقى راويات، ونادي اقرأ واستمتع، والأمسية القرائية، مع مريم عمر مصبح، وزينب المرزوقي، وروضة عرب، وأحمد النقبي، ومحمد دحي، والعنود سلمان، وفاطمة الغيلاني، وياسر دحي.

وأشاد الجمهور وزوّار المكتبة في يوم احتفاليتها بالفعاليات المنظمة والأنشطة التي أضافت أجواء من المرح والترفيه والتي كان لها الأثر الواضح والملموس من خلال تفاعلهم وإقبالهم الكبير على المشاركة، الأمر الذي يعكس مدى نجاح المكتبة ودورها في جذب وشمل جميع أفراد المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتعليمية في دبي والإمارات العربية المتحدة.

واختتمت المكتبة احتفاليتها بالذكرى السنوية الأولى بحفل وعرض موسيقي كبير لأوركسترا الإمارات السمفونية للشباب، بقيادة الفنان رياض قدسي، حيث أبهرت الفرقة الحضور بتقديم مقطوعات موسيقية متنوعة بمختلف الآلات الموسيقية.

من الجدير ذكره أن مكتبة محمد بن راشد، تعد مكاناً حيوياً ومثيراً للاكتشاف والتعلم؛ حيث تقدم فرصاً للجميع للاستمتاع بالثقافة والفن والمعرفة، لتستمر في بناء جسور التواصل وتعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال الثقافة والتعليم، من خلال بيئة ثقافية ملهمة تلبي احتياجات الجميع وتساهم في تعزيز المعرفة بين أفراد المجتمع.