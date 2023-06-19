400 فنان عالمي يشاركون في «آرت دبي» 2024

المصدر: دبي ــ البيان

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يحتضن الموسم الـ 17 لمعرض «آرت دبي» في مدينة جميرا من 1 إلى 3 مارس 2024، مشاركات لأكثر من 400 فنان من حول العالم، حيث سيشمل مجموعة واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية المعاصرة والرقمية.

وكان «آرت دبي» حقق في دورة العام الجاري التي عُقدت في الفترة من الأول ولغاية الخامس من مارس الماضي أرباحاً نوعية، معززاً النمو القوي لأنشطة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

حيث بلغت عائدات نسخة المعرض 142.9 مليون درهم، محققاً أعلى مردود اقتصادي للحدث الإبداعي الرائد في تاريخه منذ انطلاقه في عام 2007، بحسب بيانات الدراسة الصادرة عن شركة «إبسوس» IPSOS، المتخصصة في الاستشارات والأبحاث التسويقية.

والتي هدفت إلى قياس التأثير الاقتصادي للمعرض الأهم من نوعه في المنطقة خلال فترة انعقاده، بمشاركة ما يزيد على 130 صالة عرض معاصرة وحديثة من أكثر من 40 دولة. وأظهرت الدراسة أن الحدث كان له أثر واضح على قطاع الضيافة في دبي على مدار أيامه الخمسة، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده من جانب عشاق الفنون ومحبي اقتناء الأعمال الفنية من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت الدراسة أن المعرض أسهم في تحقيق نحو 23.5 ألف ليلة فندقية خلال فترة انعقاده، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمثّل تأثيراً اقتصادياً مطرداً بنسبة تزيد على 50 % مقارنة مع أحدث البيانات المنشورة.

والتي رصدت مردوداً قدره 92 مليون درهم لنسخة الحدث في 2019. وتتماشى هذه الإنجازات مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والهادفة إلى تحويل دبي إلى وجهة مفضلة للمبدعين في العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026، وتواكب تنامي مكانة دبي كمركز محوري للحركة الثقافية والاقتصادية في المنطقة والعالم.