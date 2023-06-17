روائع فناني الإمارات وكوريا تتألق بجناح الشارقة في «سيئول للكتاب»

المصدر: سيئول - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد جناح الشارقة ضيف شرف معرض سيئول الدولي للكتاب، مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي جمعت بين فنانين وباحثين من الإمارات وكوريا.

ضمن رؤيتها لتعزيز التبادل الثقافي وفتح آفاق بين مثقفي البلدين لإجراء حوارات وتنفيذ أعمال فنية مشتركة تعتمد على تأمل المشتركات الجمالية بين مختلف الفنون، ولا سيما في مجالات الرسم والخط والتصوير.

جاءت الورش بتنظيم «هيئة الشارقة للكتاب» التي تتولى الإشراف على جناح الشارقة في المعرض، واستهدفت تجسيد راهن الحراك الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لتعزيز تجاربهم وتبادل خبراتهم مع مبدعين من كوريا الجنوبية.

وجمعت أولى ورش الشارقة في المعرض كلاً من الفنان خالد مزينة من الإمارات، وجين ميونغ من كوريا، فقدما مداخلات وعروضاً وأمثلة بصرية عن تقاطع الصور والحروف والكلمات ودورها في إنتاج أعمال فنية باستخدام فنون الخط والكولاج والتصوير.

واشترك الباحث علي العبدان مع الفنان أن كيونج مي في ورشة عمل عن فنون الطباعة والرسم، تبادلا فيها الخبرات في أشكال وأساليب توظيف الفنانين للرموز التراثية لتمثيل ثقافاتهم المحلية في الرسوم والأعمال الفنية، وتناولا أثر المخزون الحضاري الموروث في ذاكرة الفنانين وما يستحضرونه في أثناء رحلة الإبداع من أشكال ورموز متنوعة تبرز في أعمالهم.

وسلّطت ورشة عمل متخصصة في فن الرسم الرقمي، الضوء على فرص إنتاج وتطوير أعمال فنية رقمية مبسطة، شاركت فيها كل من المعلمة والفنانة التشكيلية سلامة النعيمي والفنانة أن جو سونا، فعملتا معاً على إنتاج كتاب مصور، باستخدام التقنيات الفنية الرقمية.

ويضم برنامج ورش الشارقة في المعرض ورشة جماعية، للفنانين الإماراتيين والكوريين الذين شاركوا في الورش السابقة، وستعقد آخر ورشة تحت عنوان «مبادرة الكتب المصورة»، يستعرض فيها المشاركون معالم الفنون الإماراتية والكورية وما تتميز به.