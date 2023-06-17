كتابان في النقد الروائي لمحسن الموسوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، كتابان للدكتور محسن جاسم الموسوي.

ويتناول الكتاب الأول «بنية الاضطراب / الرواية العربية في الألفية الثالثة»، عشرات الروايات التي صدرت في الألفية الثالثة، وتميزت بميل شديد للأزمات وتداعياتها البيئية والبشرية والنفسية نتج عنها الهجرة والرحيل والتفكك ومظاهر الانحطاط الاجتماعي، مما أحدث تنويعات في الاضطراب وهو ما يتناوله النقد الإيكولوجي البيئي في هذا الكتاب.

أما الكتاب الثاني «رواية ما بعد الاستعمار العربية / مواجهة التذبذب الملتبس»، وهو صادر باللغة الإنجليزية ، وقام بترجمته الدكتور موسى الحالول. فيتكون من مدخل وعشرة فصول، ويدرس خلاله الدكتور محسن الموسوي روايات عربية طويلة يتجلى فيها وعيٌ شديدٌ بالحياة والثقافة العربيتين، لكنه يتجنّب التقسيم التاريخي ليعالج قضايا تتجاوز الزمان والمكان. والكتاب من القطع الكبير بواقع 432 صفحة.