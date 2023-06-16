جلسة تضيء على الصالونات الثقافية الإماراتية والكورية

المصدر: سيئول - البيان

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شهدت فعاليات معرض سيئول الدولي للكتاب، تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «الصالونات الثقافية في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وآثارها المجتمعية». تحدثت فيها الأديبة الإماراتية عائشة سلطان والشاعرة الكورية كيم سينغ هي والتي تطرقت لتاريخ الصالونات الثقافية في بلادها منذ فترة الاحتلال الياباني وخلال سنوات السبعينيات والفلسفة التي قامت عليها تلك الصالونات ودور النساء في ذلك.

في حين استعرضت عائشة سلطان نشأة وظهور الصالونات وأندية القراءة في الإمارات ودور المثقفين والتجار قديماً في الدولة بعقد صالونات ومجالس مشابهة فترة ما قبل الاتحاد، موضحة أنه دخلت المرأة كعامل مهم في تأسيس عدد كبير من أندية القراءة في السنوات الأخيرة.

كما أشارت إلى القوانين والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز القراءة وتكريسها كسلوك ثابت في حياة المواطن الإماراتي وتحديداً منذ العام 2016 الذي أقر كعام للقراءة، وشهد إصدار قانون القراءة والاستراتيجية الوطنية والصندوق الوطني للقراءة.