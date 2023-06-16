الشارقة مقراً لـ«معهد الملك سيجونغ»

المصدر: سيئول - البيان

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أعلنت كوريا الجنوبية اختيار الشارقة مقراً إقليمياً رئيسياً لمؤسسة معهد الملك سيجونغ، التي تعد أعرق مؤسسة تمثل الثقافة الكورية في بلدان العالم، موضحة أن مقر المعهد في الإمارة سيكون المؤسسة المسؤولة عن توفير دورات تأهيلية وبرامج تدريب، لتطوير كفاءة معلمي اللغة الكورية في المنطقة العربية كاملة.

جاء ذلك، وفق اتفاقية وقعتها دائرة العلاقة الحكومية مع مؤسسة المعهد، ضمن احتفاء كوريا الجنوبية بإمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 65 من «معرض سيئول الدولي للكتاب»، إذ تنص الاتفاقية- إلى جانب ذلك- على ترسيخ التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز جهود التعريف بالثقافة الكورية على المستوى المحلي والإقليمي، والاستفادة من مواد تعليم اللغة الكورية في المؤسسات والكليات المعنية بتعليم اللغات الأجنبية.

وقع الاتفاقية من جانب دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة الشيخ فاهم القاسمي، مدير الدائرة، ومن الجانب الكوري لي هيه-يونغ، رئيسة معهد الملك سيجونغ، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والإعلامية من الجانبين.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «إن تأسيس فرع معهد الملك سيجونغ بالشارقة مركزاً إقليمياً للمؤسسة الكورية التعليمية العريقة يجسد مكانة الشارقة نموذجاً ثقافياً ومعرفياً رائداً في منطقة والعالم، وهو ثمرة جهود على مدار عقود من الإنجازات، التي شهدتها الإمارة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

بدورها، قالت لي هيه-يونغ : «اخترنا الشارقة لتكون المركز الإقليمي الرئيسي لمعهد الملك سيجونغ لمكانتها الثقافية وتبنيها قيمة الحوار بين الحضارات، والانفتاح على الثقافات على الصعيد العالمي...».