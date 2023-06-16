«السركال أفنيو» في دبي إبداعات مستدامة تزينها ثقافات العالم

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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انطلق مجتمع «السركال أفنيو» منذ أكثر من 15 عاماً من منهج ثقافي تجريبي لدعم الفنون البصرية المحلية .

وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة التي تدعم العقول الإبداعية والبحوث غير الربحية المعاصرة.

وساهم المجتمع عبر منصاته المتعددة وشراكاته العالمية في اكتشاف مواهب ناشئة وأسماء محلية تتطلع بدورها في تقديم أعمال فنية ومشروعات ملهمة انطلاقاً من منطقة القوز الإبداعية في دبي.

إطلالات فنية

تعد المنطقة الممتدة على مساحة تقدر بنحو 500 ألف قدم مربع الأولى من نوعها في دبي ودولة الإمارات، والتي باتت مقصداً لعشاق الفنون البصرية والموسيقي .

وكذلك الثقافة، عبر إطلاق مسارات التعاون والاندماج بين المؤسسات الثقافية المدنية والمتمثلة في صالات الفنون، واستوديوهات تعلم الموسيقى، إلى جانب ورش الحرفيين والنحاتين وغيرها من القطاعات الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروعات الإقامة الفنية ومنح البحث والبرامج التي شكلت منعطفاً جديداً في الثقافة الشعبية في دبي.

وخلال الجولة العامرة بتاريخ الفنون ومدارسها المتعددة على امتداد شوارع المنطقة يكتشف الزائر حضوراً مثالياً للكثير من المقاهي والمطاعم تقدم مفهوماً جديداً لثقافة الطعام المعاصر، ومثالاً للتمازج الحضاري والثقافي في إمارة دبي.

أكبر المنصات

وتقول الفنانة التشكيلية جي كيم إنها واظبت على زيارة منطقة السركال أفنيو كونها من أكبر المنصات في دبي والإمارات التي تطرح فعاليات متنوعة وثرية وتقدم فنانين ومعارض طوال العالم.

مما ساهم في حضورها كمجتمع إبداعي محبب لدى الجمهور، إلى جانب مساهمتها في إضافة عناصر إبداعية متجددة تتمحور حول ثقافة الحرف والمأكولات من جميع إنحاء العالم.

إقامة فنية

بدورها، تؤكد الفنانة الناشئة رويجتي بوهلي أنها قبل أن تنتقل إلى العيش بصفة دائمة في دبي، كانت تستكشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهم المناطق والمنصات التي تدعم مشروعات الفنانين الناشئين، وتسهم في تقديم أعمالهم عبر العديد من البرامج المهنية والفنية وفي مقدمتها برنامج الفنان المقيم، وكذلك الدراسات النقدية.

ومن جانب آخر تعد سرعة الوصول وزيارة المعارض والورش الفنية من أهم ميزات «السركال أفنيو» الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 70 مساحة لعرض الأعمال الفنية والتصاميم الإبداعية، بالإضافة إلى أكثر 90 مؤسسة واستوديو فني في المنطقة.