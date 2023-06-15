متحف زايد الوطني يُطلق صندوقاً لتمويل الأبحاث حول تاريخ الإمارات وتراثها

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والجاري تطويره حالياً بجزيرة السعديات في أبوظبي، صندوقاً بقيمة مليون درهم سنوياً لتمويل الأبحاث حول ثقافة الإمارات وتاريخها وتراثها، والإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتصدر أولويات الصندوق الأبحاث التي تتناول قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادته المُلهمة لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة، إلى جانب تاريخ الإمارات وآثارها، وعناصر تراثها غير المادي، بما في ذلك التقاليد والحكايات والأغاني. ويُركّز الصندوق أيضاً على حركة التبادل الثقافي والروابط التي جمعت الإمارات مع دول شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الماضي القريب.

وتُوفر المبادرة التمويل للمنح الكبيرة والصغيرة، بما يخدم المنظومة البحثية في الإمارات، ويدعم الباحثين الجدد. ويستقبل الصندوق الطلبات حتى يوم 15 يوليو 2023، على أن يتم الإعلان عن المنح المُعتمدة خلال شهر سبتمبر المقبل، علماً بأنه يمكن تجديد التمويل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات متتالية.

وتخضع الطلبات لمراجعة وتقييم لجنة تضمّ ممثلين عن متحف زايد الوطني ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى جانب خبراء مستقلّين، وفقاً لمعايير محدّدة تشمل منهجيّة البحث، وخبرات مقدم الطلب، والنتائج المتوقعة، وأهمّيتها، ومدى ارتباطها بأهداف متحف زايد الوطني.

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعكس إنشاء صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث التزامنا بصون عناصر ثقافتنا وتراثنا الأصيل. وتفتح هذه المبادرة آفاقاً واسعة للتنقيب عن كنوز تاريخنا العريق لاكتشاف قصص لم ترو بعد عن الشيخ زايد الذي قاد دولتنا ومجتمعنا على طريق التقدم والرخاء. ويتماشى إطلاق الصندوق أيضاً مع جهودنا الرامية إلى توفير كافة السُبل لتمكين الشباب والأجيال الجديدة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف عن قرب على الإرث الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ترسيخاً لفخرهم واعتزازهم به، وتحفيزاً لهم للمحافظة عليه واستدامته».

وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «يُؤكد الصندوق سعينا المستمر لرعاية الأبحاث في ثقافة الإمارات وتاريخها وتراثها من خلال تشجيع الدارسين والأكاديميين، من الخبراء والشباب، على التعمّق في جذور مسيرة الإمارات وماضيها، ومشاركتها مع العالم. ونتطلع إلى توفير هذه الفرصة لجميع المهتمّين بالمساهمة في إثراء رصيدنا المعرفي في هذا المجال، وتسليط الضوء على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان، وتأسيس الدولة، وإبراز تأثير رؤيته الحكيمة على المنطقة بأسرها».