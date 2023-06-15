الكوريون يكتشفون جماليات الخط العربي في «سيئول الدولي للكتاب»

المصدر: سيئول - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بأنامل فنية يمتاز بها من جمع بين إتقان فنون الرسم والخط معاً، أبدع فنان إماراتي وفنانة من كوريا الجنوبية في إبراز جماليات الخط العربي والكوري، حيث خطط كل منهما أسماء زوار جناح «الشارقة ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب 2023»، بعاصمة كوريا الجنوبية.

جاء ذلك على منصة خصصتها دائرة الثقافة بجناح الإمارة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف، وإلى جواره الخطاطة الكورية، اللذين وقف الزوار أمامهما في انتظار كتابة أسمائهم واكتشاف جماليات الخط في اللغتين العربية والكورية، في لحظات أسعدت الكثيرين، واحتفظوا باللوحات المكتوبة بالخط الديواني والرقعة والثلث، وحملوها معهم كذكرى، ستظل تشير إلى أن الشارقة نقلت الخط العربي إلى بيوت الكوريين، ونقشت أسماءهم بلغة الضاد.