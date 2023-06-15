«بين السطور» يستضيف اليوم الروائية نجوى بن شتوان

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف الحلقة السادسة عشرة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الأكاديمية والروائية الليبية المقيمة في إيطاليا نجوى بن شتوان في حوار شيق وحصري لكاتبة مثيرة للجدل تميزت بإبداعها وقلمها الصريح.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفتها في حلقة البرنامج عدداً من الأسئلة حول ثمن الكتابة، والتي ستتحدث فيها عن ظروف الكتابة والتي أقل ما يقال عنها إنها أكثر من صعبة، فهل فعلاً لا يبدع إلا الشقاء والأحزان، وهل رواياتها ما هي إلا أقنعة متعددة تختبئ خلفها لكتابة سيرة العائلة وسيرتها الذاتية؟

يذكر، أن للأكاديمية والروائية نجوى بن شتوان العديد من الإصدارات أهمها، «وبر الأحصنة»، و«مضمون برتقالي»، و«صدقة جارية» وغيرها، حيث تعد نجوى أول كاتبة ليبية تصل إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2017 عن روايتها «زرايب العبيد»، كما وصلت روايتها كونشيرتو قورينا إدواردو إلى القائمة القصيرة لجوائز البوكر العربية لعام 2023، كما وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي والتي تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.