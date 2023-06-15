«الفصل الأول» الأدبي.. إبداعات من دبي إلى رحاب العالمية

المصدر: دبي - البيان

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حققت الكاتبة سارة حمدان، المقيمة في دبي، إنجازاً إقليمياً في مجال النشر، إذ حصلت روايتها الأولى، «ماذا سيقول الناس؟» (?What Will People Think)، على صفقة مع دار النشر الأمريكية «هنري هولت وشركاه» بعد مزاد تنافسي. ومعروف أن «هنري هولت وشركاه» تحوز مكانة مرموقة عالمياً؛ إذ نشرت أعمال كبار الأدباء مثل هيلاري مانتل وتوني موريسون وليان موريارتي، بالإضافة إلى مذكرات ماريا كاري وماثيو بيري.

وبذا، تنضم سارة حمدان، الكاتبة الحائزة جائزة «نيتفلكس» للقصة القصيرة، والصحفية السابقة في «نيويورك تايمز» والمحررة السابقة في «جوجل»، إلى قائمة كتّاب الدار بعد تأهلها لبرنامج «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».

وقد وقعت سارة عقداً مع الوكيلين الأدبيين ميريديث ميلر، من الوكالة المتحدة للمواهب، وشيلا كراولي، من وكالة «كورتيس براون»، عندما كانت ضمن برنامج «الفصل الأول» الإرشادي الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للآداب بالشراكة مع مجموعة صِدّيقي القابضة.

قيمة

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، عن مدى فخرها بالدفعة الأولى من برنامج الفصل الأول قائلةً: «نفخر بالإنجاز الذي حققته سارة حمدان، إحدى المشاركات في الدورة الأولى من زمالة «الفصل الأول»، خلال مدة قياسية بعد إتمامها البرنامج في شهر فبراير».

بدورها، أعربت سارة حمدان عن سعادتها لخوض هذه التجربة قائلة: «أنا ممتنة لكل الدعم الذي تلقيته من برنامج «الفصل الأول»، وأود أن أشكر مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة صِدّيقي القابضة على إيمانهم بموهبتي؛ هذا النجاح نتيجة جهود جماعية. بدايةً من البرنامج الإرشادي ووصولاً إلى الزملاء الذين أصبحوا بمثابة عائلة ثانية لي، قدّم لي البرنامج الأدوات والثقة اللازمة بأن أؤمن بموهبتي ككاتبة».