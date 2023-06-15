وزارة الثقافة والشباب تكرم مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي ـــ البيان

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كرّم عبدالله بو عصيبة، مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، التابع لوزارة الثقافة والشباب، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي الثلاثاء، وذلك على هامش ملتقى الشركاء الأول لعام 2023، والذي جرى تنظيمه في مقر المركز الإبداعي بأم القيوين، بمشاركة عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين للمركز، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومنهم: محمد عيسى الكشف، وعائشة راشد اليتيم، وعدد من مديري وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة داخل أم القيوين وخارجها.

ويهدف الملتقى الذي يقام كل عام إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من خلال العمل المشترك والشراكات الفاعلة في تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة.

وأشاد عبدالله بو عصيبة، مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، بتعاون مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وحرصه على دعم الأنشطة والبرامج الثقافية التي نظمها المركز الإبداعي بأم القيوين عبر الأعوام الماضية.

وقدم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شكره للمركز الإبداعي في أم القيوين على الدعوة لحضور الملتقى، وقال: «نحن في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وبتوجيه من رئيسه معالي جمعة الماجد، نحرص دائماً على دعم جميع البرامج الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب وخصوصاً الفعاليات الوطنية والمناسبات الداعمة للحراك الثقافي في الدولة».

وفي ختام الملتقى كرم عبدالله بو عصيبة مركز جمعة الماجد، وقد تسلم التكريم نيابة عن المركز الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز.