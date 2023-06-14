خالد الظنحاني «العربي الملهم 2023»

المصدر: (مكناس - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نال الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جائزة «القائد الثقافي العربي الملهم 2023»، إحدى جوائز الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للشباب المبدع بالمملكة المغربية، الذي نظمته المنظمة العامة للفنانين المحترفين ومنتدى الفن والإبداع المغربي، وذلك تقديراً لجهوده الرائدة في قيادة العمل الثقافي على المستويين المحلي والعربي، ومساهماته البارزة في دعم وتكريم المبدعين العرب، وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي العربي.

جاء ذلك في الحفل الختامي، الذي أقامته إدارة المهرجان المغربي، في مدينة مكناس، بحضور الفنان إبراهيم زهيري رئيس المهرجان، والخبيرة التربوية هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس جمعية الفجيرة الثقافية، ونخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين من مختلف الدول العربية.

وفي كلمته، التي ألقاها بالمناسبة قال الظنحاني: «يسرني كوني مثقفاً إماراتياً أن أحمل في وجداني هم الثقافة المحلية والعربية، ومنحها طابعاً عالمياً بين الأمم، وإنني أبذل كل جهدي من أجل عالمية الثقافة الإماراتية، من خلال النقل الإبداعي للتراث الوطني والثقافة الإماراتية إلى محيطنا العربي، وقد أخذت على عاتقي مسؤولية إيصال الصوت الثقافي الإماراتي إلى كل أرجاء العالم».

وأضاف: «إن تقديم الدعم والتمكين للمثقف ليكون في مقدمة الركب الحضاري التنويري في مجتمع دولة الإمارات المتجذر في تراثه، والوفي لهويته، والتواق للتنوع الثقافي، والتلاقح الحضاري، واجب وطني، كما أن ترك بصمة ثقافية للإمارات على الصعيد العربي والعالمي، من خلال ما تقدمه لنا القيادة الرشيدة للدولة من دعم متواصل، هو ما يمنحنا زخماً كبيراً من الطموح والمنافسة، والتفرد الدولي، فشكراً دولة الإمارات».