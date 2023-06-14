مقهى ثنائي الأبعاد في دبي ضمن الـ8 الأفضل عالمياً

المصدر: دبي – نهى حوّا

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استطاع مقهى في دبي ترسيخ موقعه وجهة لمحبي القصص المصورة، فتم اختياره من قبل موقع «لايف ستايل آسيا» الهندي بين أفضل 8 مقاهٍ من ثنائية الأبعاد في العالم، ينبغي أن يزورها محبو «الكوميكس»، فهل تساءلت يوماً كيف سيكون شكل الانغماس في القصص المصورة؟ هذا ما تظهره المقاهي ثنائية الأبعاد في أنحاء العالم بتصاميمها الفريدة على «إنستغرام»، والتي تأمل أن تجعلك تتناول الطعام، عبر خدع بصرية، حيث الواقع قد يكون مجرد رسم آخر.

وهذا ما يفسح عنه المقهى ثنائي الأبعاد «فور افر روز» في دبي على «إنستغرام»، والذي يعد من الأفكار المبتكرة الفريدة، التي انطلقت من دبي، وتستطيع التفاعل مع جمهور واسع النطاق.

وعن طريق تصميم المقهى الفريد على «إنستغرام»، يمكن للزائرين التقاط صور ولقطات رائعة داخل العلامة التجارية، التي أطلقت المقهى في نوفمبر 2020 في «بوكس بارك» دبي.

ووفقاً لموقع «لايف ستايل آسيا» كانت انطلاقة العلامة التجارية في لندن في سنة 1999، لتزويد الزبائن بالأزهار الحرفية، ثم تطورت لاحقاً إلى وجهة بيع بالتجزئة للهدايا الفاخرة، ومع إطلاقها المقهى ثنائي الأبعاد في دبي أعادت العلامة التجارية إنشاء محل بوتيك الأزهار في مكان ساحر داخل مقهى أحادي اللون مع أرضيات وطاولات بيضاء وأكواب وأطباق باللونين الأسود والأبيض، حيث تصاميم المقهى الفريدة تُشعر الزائر، كما لو أنه يتناول الطعام جالساً داخل كتاب مصور، فيتم الخلط بينه وبين ما هو حقيقي، وما هو مجرد رسم على الجدار، بعد فترة من الوقت.