«الشباب والثقافة» تستعرض الفعاليات بالمراكز الإبداعية بـ«ملتقى الشركاء الأول» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المركز الإبداعي بأم القيوين اليوم، ملتقى الشركاء الأول لعام 2023 بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين للمركز وحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: محمد عيسى الكشف وعائشة راشد ليتيم، وعدد من مديري وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، داخل أم القيوين وخارجها.

وهدف الملتقى إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من خلال العمل المشترك والشراكات الفاعلة في تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة.

واستعرض عبدالله بوعصيبة مدير المركز الإبداعي جهود وزارة الشباب والثقافة في تطوير أجندة الفعاليات الثقافية في المراكز الإبداعية وتنوعها، والتي تتوافق مع التوجهات الحكومية والفعاليات والأيام الوطنية والمناسبات العالمية، وعرض إنجازات المركز ودور الشركاء فيها، إضافة إلى عرض خطط المركز ومبادراته ومشاريعه الاستراتيجية المستقبلية.

وتحدث بوعصيبة عن برنامج المخيم الصيفي الذي ستنطلق فعالياته في شهر يوليو المقبل، ويخدم العديد من الفئات العمرية، وتعاون المركز الإبداعي بأم القيوين مع شركائه الاستراتيجيين في تنفيذ برنامج شامل ومنوع يشمل الدورات التخصصية والورش التفاعلية، إلى جانب التدريب المهني والزيارات الميدانية المنوعة وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة، وتنفذها المراكز الإبداعية على مستوى الدولة.

وفي الختام، تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين المتعاونين مع المركز الإبداعي.