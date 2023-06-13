مكتبة محمد بن راشد.. تحتفي بعام على انطلاقها عبر فعاليات ثقافية تبدأ السبت المقبل

المصدر: وام

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كشفت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيمها السبت المقبل سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية وورش العمل الملائمة لكافة الفئات العمرية من زوّار المكتبة؛ احتفاء بمرور عام على افتتاحها تحت شعار "عام من الثقافة في عالم بأكمله".

واحتفاءً بمرور عام على افتتاحها ستنظم المكتبة عددا من الفقرات من بينها معرض لفن «الكوميكس»، وعروضا كرتونية، وعروضا لعازفي البيانو، وأُخرى ترفيهية مثل الألعاب الذهنية، إلى جانب تقديم فعاليات أدبية وفنيّة مثل قراءة الشعر والغناء، ونادي الكتاب، وعروض أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب.

كما ستتضمن احتفالية المكتبة، العديد من ورش عمل منها تعلم رسم الشخصيات، وصنع الأحواض الزجاجية، وإنتاج البودكاست، والتصوير بالآيفون وفن إعادة التدوير، بالإضافة إلى عرض فيلم «كتاب الأدغال» الأصلي لديزني ورواية القصص، وأمسية الشعر العربي وورشة ترميم الوثائق، وحفل لفرقة ناروكا.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راش آل مكتوم : «بعد مرور عام على افتتاح المكتبة وانطلاقاً من هذه الرؤية، نفخر بالإنجازات التي حققناها ودورها الإيجابي والبنَّاء في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي ونشر المعرفة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل لتكون مكتبنا نموذجاً متفرداً للجيل القادم من المكتبات، ومركزاً مجتمعياً وثقافياً لإثراء للعقل والروح ومكاناً مثالياً للجميع يعكس الماضي بروح الحاضر والمستقبل، ويعبر عن قدرتنا على تحقيق التغيير والارتقاء بالمشهد الثقافي».

من جهته، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: "على مدار عام حافل بالإنجازات والنجاحات، ساهمت مكتبة محمد بن راشد في دعم المشهد الثقافي والارتقاء بجميع مجالاته، وتحوّلت من مجرد مكتبة إلى مركز ثقافي مزدهر يمتلئ بالمعرفة والتفاعل الإبداعي، بفضل جهود فريق متميز من الكوادر الإماراتية عمل بتفان وشغف لتحقيق رؤيتنا في تمكين المجتمع وتوفير فرص المعرفة للجميع".

ونجحت مكتبة محمد بن راشد، على مدار عام، في تحقيق العديد من الإنجازات، التي ساهمت في الارتقاء بالمشهد الثقافي ودعم مجتمع المعرفة؛ حيث استقطبت ما يقارب نصف مليون زائر، للاطلاع على مرافقها وخدماتها ومكتباتها الفرعية المتخصصة، فيما وصل عدد الكتب المضافة خلال عام قرابة 120 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية أكثر من مليون عنوان، فيما وصل عدد العناوين والفيديوهات الموجودة في قاعدة البيانات أكثر من 21 مليون عنوان، بالإضافة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة من الموقع والتطبيق إلى أكثر من 4400 كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى جانب 6 قواعد بيانات عالمية.

ونظّمت المكتبة، قرابة 200 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتعليمية وتدريبة لمختلف شرائح المجتمع من الكبار والأطفال والعائلات في العديد من المجالات والتخصصات، من بينها فعاليات شهرية «أيام المكتبة» و«قهوة وكتاب»، وذلك يجسّد النجاح الكبير في تنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها لتكون منارة للمعرفة والثقافة والإبداع، كما استقبلت أكثر من 250 وفداً من داخل الدولة وخارجها.

وفي إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الشراكات والاستراتيجية والاتفاقيات من بينها مجموعة "اتصالات من e&" شريك المكتبة من الفئة الذهبية وجامعة زايد إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك المستقبل مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وأهدت مجموعة من دور النشر والكتَّاب والمؤلفين والوفود الرسمية والقنصليات من داخل الدولة وخارجها، مكتبة محمد بن راشد أكثر من 100 ألف كتاب في مجالات الأدب والعلوم الاجتماعية والعناوين الثقافية والترجمات، والعديد من المجالات والتخصصات الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 2200 إصدار نادر وقيّم، لتنضم إلى سلسلة مميزة ومتفردة من الكنوز المعرفية بأكثر من 70 لغة حول العالم.