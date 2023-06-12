مشاركة نوعية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في «سيئول الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في برنامج «الشارقة ضيف شرف» الدورة الـ65 لمعرض سيئول الدولي للكتاب، خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب.

حيث تحتفي كوريا الجنوبية بالمشروع الحضاري لإمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تنظيم سلسلة فعاليات وجلسات حوارية ونقاشية أمام الجمهور الكوري، تعكس من خلالها حاضر وتاريخ الثقافة الإماراتية والعربية، وحجم الحراك الإبداعي، الذي تشهده الإمارة.

ويمثل الاتحاد في المعرض سلطان علي العميمي رئيس الاتحاد، وعائشة سلطان نائب رئيس الاتحاد، وشيخة عبدالله المطيري أمين السر العام، وشيخة الجابري عضوة مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية وفرع أبوظبي.

10 أعمال

وقال عبدالرحمن نقي عضو مجلس الإدارة مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد: تتضمن المشاركة عرض إصدارات الاتحاد والأعضاء، بالإضافة إلى عرض 10 أعمال مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الكورية وهي: رواية «غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان علي العميمي، كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» لعائشة سلطان، كتاب «زينة وأزياء المرأة» لشيخة الجابري، ديوان «يا حائط المحكى» لأسماء الحمادي، ديوان «إغفاءة على صدر القصيدة» للدكتورة عائشة الشامسي، ديوان «الطريق التي تأخذني» لخلود المعلا، رواية «ذوات» لزينب الياسي، قصص «مد وجزر» للدكتورة بديعة الهاشمي، ديوان «غيمة مستعملة» لنجاة الظاهري، وكتاب «سلطان بن محمد القاسمي.. من الحياة إلى الحياة» لهزاع علي أبوالريش.

ويستضيف جناح ضيف شرف المعرض تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب 12 مؤسسة ثقافية، و11 كاتباً ومبدعاً وأكاديمياً إماراتياً، يشاركون في 33 فعالية، تسعى إلى تعزيز الروابط بين الثقافتين الإماراتية والكورية، وتشمل ندوات وورش عمل وحفلات توقيع كتب وأنشطة أدبية وفنية.

وتجسد الشارقة خلال مشاركتها في المعرض رؤيتها تجاه تعزيز حضور الثقافة الإماراتية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعى إلى فتح فرص جديدة للتعاون والتبادل الثقافي، وبحث تطوير آفاق الترجمة بين اللغتين العربية والكورية.