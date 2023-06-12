«منشورات القاسمي» تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023

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ضمن برنامج مكثّف يهدف إلى إطلاق منافذ متجددة لدعم الكتّاب وتعزيز حضور إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر دار منشورات القاسمي المتخصصة بمؤلفات سموه على مستوى المنطقة والعالم، تشارك «المنشورات» في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي انطلق يوم الاثنين 12 يونيو 2023 ويستمر حتى 21 من الشهر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

اقتصاد المعرفة

يُعَدُّ معرض الدوحة للكتاب والنشر من الأحداث الثقافية الدولية المهمة في منطقة الخليج العربي والذي يتماشى مع رؤية دول المنطقة التي تهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفة، إضافة إلى أنه يعكس حالة المشهد الثقافي للبلاد. كما ويعتبر حدثاً ثقافياً بارزاً بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية والتي بدورها تسهم في إثراء الحركة الثقافية المصاحبة للمعرض. حيث يركّز المعرض على صناعة النشر والكتب، فيما يتم استعراض وترويج تقنيات الطباعة والورق والنشر الرقمي. وتنعقد دورته الحالية 287 عارضاً مباشراً و450 عارضاً غير مباشر من 51 دولة، ما يشكّل فرصة ثرية لترويج إصدارات المنشورات والكتّاب الإماراتيين المشاركين في المعرض على نطاق واسع عالمياً.

250 كتاباً

تشارك «المنشورات» بأكثر من 250 كتاباً تضم 81 عنواناً من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بين التاريخ والرواية والمسرح في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يُعتبر من أكبر وأقدم معارض الكتب الدولية في المنطقة، ويحظى بإقبال كبير للمشاركة فيه من أهم دور النشر في الدول العربية، بشكل عام، والخليجية، بشكل خاص، والأجنبية.