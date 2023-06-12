أغنية فرقة ميامي الشهيرة «الحمدلله وشفناكم» بحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدمت جزيرة ياس حملة صيفية ترويجية جديدة مستوحاة من الأغنية الخليجية الشعبية «الحمدلله وشفناكم» لفرقة ميامي الكويتية الشهيرة، والتي تضم مجموعة من الشباب والشابات يؤدون رقصاتهم المميزة في مختلف المرافق الترفيهية العالمية على جزيرة ياس لتمنح الضيوف المزيد من مشاعر البهجة والمرح طوال موسم الصيف.

وتأتي أغنية «الحمدلله وشفناكم» بحلتها الجديدة لتعيد ذكريات الماضي، حيث إنها مستوحاة من أغنية «ياس ياس بيبي» الشهيرة من فترة التسعينات، لتنعش ذاكرة جمهور الخليج العربي بأغاني الزمن الجميل التي اعتادت عليها مسامع الجمهور، جيلاً بعد جيل، في مختلف أنحاء العالم العربي.

أغنية شعبية

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال دستينيشنز: «يسعدنا التعاون مع فرقة ميامي لإعادة ابتكار هذه الأغنية الشعبية التي عرفها وأحبها الجمهور وعاش على أنغامها منذ الصغر. تعتبر جزيرة ياس من الوجهات السياحية في أبوظبي، ونتطلع دائماً لتوفير كل ما يناسب ويلائم ضيوفنا القادمين من دول الخليج العربي المجاورة، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالتجارب الجديدة والمتميزة التي تلبي توقعاتهم. ونتطلع مع حلول عطلة الصيف للترحيب بالضيوف والعائلات من منطقة الخليج العربي وخارجها للاستمتاع بالباقة الواسعة من العروض والأنشطة والتجارب الترفيهية المميزة التي تزخر بها جزيرة ياس في مكان واحد».

مرافق ترفيهية

وسيتمكن عشاق فرقة ميامي الخليجية الشهيرة من مشاهدة الأغنية المصورة بحلتها وأنغامها الجديدة، والتي ستتألق بمشاهد متميزة للمرافق الترفيهية المختلفة التي تحتضنها جزيرة ياس مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى سي وولد جزيرة ياس، أبوظبي، التي تم افتتاحها أخيراً.