روائع بصرية مُلهِمة من «هيبا» على منصة «هواوي ثيمز»

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في إضافة فوتوغرافية مُبتكرة، بدأت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع منصة «هواوي ثيمز» (HUAWEI Themes)، بتوفير باقاتٍ أخّاذة من الأعمال الفوتوغرافية المميزة، بتوقيع نخبة من المصورين المميزين، على كافة هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، من خلال سلسلة جديدة وحصرية من مجموعات Themes. عدد الباقات المطروحة 11 باقة تُمثّل 11 دورة سابقة للجائزة، لتشمل أكثر الصور جَمَالاً وإلهاماً من الناحية الفنية، حسب معايير الجائزة التحكيمية. الصور المُختارة المُتاحة في HUAWEI Themes، تم انتقاؤها بعناية من 11 كتاباً سنوياً للجائزة، وتم تكييفها مع إعدادات HUAWEI Themes كهواتف، وأيضاً أوجه الساعات الذكية وخلفيات مكتبية.

الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، صرَّح مُعلِّقاً على الشراكة بقوله: نتعاون مع HUAWEI Themes لابتكار نمط جديد لإلهام الموهوبين والتقاط اللحظات التي تُسعدنا بلا حدود! تنوّع السِمات والأفكار سيمنح الجمهور فرصة مُفعَمة بالأساليب المختلفة المتناغمة مع جميع الأذواق. مجموعة الصور المُنتقاة بعناية لـ «هواوي ثيمز»، قادرة على إلهام المصورين ومتذوّقي الجَمَال والفنون البصرية، لتحقيق قفزة نوعية في هذا النوع من الشغف.

لقد نَجَحَت HUAWEI Themes بتحويل هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية، إلى وسيلة تعبير فوتوغرافية عن شخصية وسِمات مُقتنيها، وذلك من خلال اختيار مجموعة واسعة من السمات والخطوط وأوجه الساعات وخيارات «العرض الدائم على الشاشة» والخلفيات، والعوالم الرائعة من خيارات التخصيص الشخصية المتناغمة مع الأذواق الفوتوغرافية المختلفة.

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نشر ثقافة التصوير الفوتوغرافي.. رسالة نلتزم بتنفيذها بابتكارات لا حدود لها

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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