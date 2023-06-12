30 لوحة فنية في «حروف وألوان» بالنادي الثقافي العربي بالشارقة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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افتتح في النادي الثقافي العربي بالشارقة أول من أمس معرض «حروف وألوان» للفنانة الإماراتية سماح المري، وذالك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الفنانين ومحبي الفن.

وضم معرض «حروف وألوان» نحو 30 لوحة فنية بأحجام كبيرة ومتوسطة، تمزج الفنانة سماح المري في أعمالها بين الاشتغال على الحروفية والاشتغال على الألوان في عملية بحث دؤوب وتجريب متواصل لاستكشاف طاقة اللون والحرف، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من التواشج والحوار الفني، وقد اشتغلت في معرضها على بانوراماية لونية وحرفية اتسمت بالنزعة التجريدية، دونما إغفال للحروفية والتنظيم الهارموني للألوان.

النسق اللوني في أعمال سماح المري يميل إلى الهدوء والانسجام، الذي يريح البصر، ويجذبه إلى عمق اللوحة مسترسلاً في تفصيلاتها الدقيقة ليستشكل ما هو كامن من المعاني والدلالات خلف ذلك الانسجام، كما أنها تشتغل في جانب آخر على ملامح تراثية يمكن أن يتعرف إليها المتأمل في لوحاتها عبر ألوان الأزرق بدرجاته والأصفر بدرجاته ما يحيل على ماء البحر ولون الرمال الصحراوية، حيث يتلاقى عالم البحر وعالم الصحراء في أرض الإمارات، وتتعزز هذه النزعة التراثية في ملامح أخرى، وخاصة لوحة السفينة التي الشراعية الراسية على الشاطئ، حيث السفينة ذات رمزية أصيلة في تراث المنطقة.