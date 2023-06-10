«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلع وفوداً من السعودية والشارقة على تجاربه

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع «الأرشيف والمكتبة الوطنية» وفداً من مركز الأرشيف الثقافي بوزارة الثقافة السعودية ووفداً من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على تجاربه المميزة في مجال التعامل مع المواد المحفوظة، وطرق إتاحتها.

ولدى استقباله الوفدين، تحدث حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، عن نشأة الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968، واستعرض مسيرته على مدار ما يقارب خمسة عقود ونصف، وسلط الضوء على مهامه وأهدافه وخطته الاستراتيجية.

وتطرق المطيري إلى الدور الذي تؤديه منصة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، مشيراً إلى مدى أهميتها وفائدتها بالنسبة للباحثين؛ إذ إنها تحتوي على آلاف الوثائق والصور والخرائط الأصلية، وقد تم توضيح طريقة البحث فيها عن طريق الكلمات المفتاحية أو الأماكن أو حتى الشخصيات.

كما اطلع أعضاء الوفدين على أهم الأنظمة التي يستخدمها «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في فهرسة مواده الأرشيفية. وتعرفا على الخدمات التي يقدمها «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في مجال إتلاف الوثائق عديمة الفائدة، والاستشارات التي يدلي بها للأرشيفات بأنواعها، وخدماته على صعيد تلبية طلب مواد أرشيفية، والمصادر والمراجع المتخصصة المتوفرة في مكتبة الإمارات.

واستعرض «الأرشيف والمكتبة الوطنية» أمام أعضاء الوفدين - باقات البرامج التعليمية التي يقدمها لجمهوره في المدارس الحكومية والخاصة، وفي مختلف الميادين التعليمية والتربوية وتفاصيل كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».