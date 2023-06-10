المصدر: بقلم: فاطمة العرياني

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كم هدف تأجل لأنك مشغول ولا تجد الوقت الكافي له فتغلبك قوة موضة الانشغال والملهيات بالإشعارات اللامتناهية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ كتاب (اصنع وقتاً أكثر من المتاح) يقدم لك طرقاً عملية بدليل واضح يكسبك مهارة «اصنع وقتك» الذي تحتاجه لإنجاز أي مهمة.

يبدأ الكتاب بالمقدمة بطريقة مختلفة؛ يصف فيها حال الناس في الانقياد إلى «موضة الانشغال» و«المؤثرات اللانهائية» من تطبيقات في الهاتف المحمول؛ ليختم المقدمة بالتعريف بكاتبي الكتاب ثم يوضح (القصة وراء الكتاب: الجزء الأول:

هاتف الآيفون الخالي من الإلهاءات) و(الجزء الثاني: سعينا الأحمق نحو نظام «اصنع وقتك»)؛ ليبدأ بعدها (كيف يعمل نظام «اصنع وقتك») موضحاً الخطوات التي تتكرر كل يوم؛ «الهدف: ابدأ كل يوم باختيار نقطة محورية» ثم «التركيز التام: قاوم الإلهاءات لتصنع وقتاً لهدفك» بـ«تجديد الطاقة: استخدم الجسم لإعادة شحن العقل» وذلك بالتمارين الرياضية والنظام اليومي الصحي، مع «التفكر:

عدل نظامك وحسنه» بتوظيف «وسائل نظام «اصنع وقتك»: اختر واختبر وكرر». يأتي الفصل الأول (الشهران الضائعان) لإنهاء حالة التشويش بتقديم قصة من سيرة حياة أحد كاتبي الكتاب ثم ينتقل إليك بالتساؤل «ماذا سيكون هدفك اليوم؟» ويوضح لك «ثلاث طرق لتختار هدفك» تتلخص في «الإلحاح» و«الرضا» و«المتعة».

فلا تترد وانطلق إلى هدفك الذي تهوى وتحب؛ بوسائل الهدف من اختياره وصنع وقت له مع (وسائل الليزر: سيطر على هاتفك) ثم (وسائل التركيز التام: ابحث عن التركيز العميق) و(وسائل الدخول في التركيز التام: حافظ على تركيزك) ليأتي بعدها وسائل تجديد الطاقة ويختم الكتاب بـ(دليل البدء السريع في نظام «اصنع وقتك»).

كتاب عملي ملهم محفز دليل كل من يود أن يكون منجزاً محافظاً على قيمة الوقت الفعلية بطرق وأساليب حيوية مجربة وقصص واقعية من تجربة وسيرة حياة كاتبي الكتاب بصور إيحائية توضيحية تفاعلية ولغة قريبة سهلة.